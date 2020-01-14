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Nato Genelkurmay Başkanları Brüksel'de biraraya geldi

NATO üyesi 29 ülkenin genelkurmay başkanları, ittifakın gündemindeki önemli konuları görüşmek için Belçika'nın başkenti Brüksel'de buluştu.

Nato Genelkurmay Başkanları Brüksel'de biraraya geldi

NATO üyesi 29 ülkenin genelkurmay başkanları, ittifakın gündemindeki önemli konuları görüşmek için Belçika'nın başkenti Brüksel'de buluştu.

14 Ocak 2020 Salı 10:57
Nato Genelkurmay Başkanları Brüksel'de biraraya geldi

Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in temsil ettiği iki gün sürecek toplantıya, Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach başkanlık ediyor.

Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Peach, ana gündem maddelerinin NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyeti, Irak eğitim misyonu, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu, KFOR olarak bilinen Kosova'daki barış gücü, Rusya ve ortaklarla ilişkiler olacağını aktardı.

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Peach, 2019'da hem NATO'nun 70'inci yılının kutlandığını hem de Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecinin resmileştiğini anımsatarak, "Son 60 yılda ilk olarak mevcut sınamaları yansıtan bir askeri strateji onaylandı. Bu strateji, 1 milyar insana güvenlik teşhis etmemizi sağlayan temel yol haritamızı oluşturuyor." diye konuştu.

NATO'nun yeni gelişmelere karşı kendini uyarladığını ve güçlü olmaya devam ettiğini ifade eden Peach, ittifakın 2014'ten sonra ortak savunmanın güçlendirilmesi bağlamında son yılların en kapsamlı stratejisini uygulamaya başladığını kaydetti.

Son Güncelleme: 14.01.2020 15:58
Anahtar Kelimeler:
Nato Genelkurmay Başkanları Brüksel
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