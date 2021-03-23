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Nato Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplandı

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, bir yılı aşkın süreden sonra ilk kez yüz yüze toplantı için Brüksel'de bir araya geldi.

23 Mart 2021 Salı 14:45
Nato Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplandı
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eni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha önce video konferans yöntemiyle yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, bu kez NATO karargahında düzenleniyor.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da bu göreve geldikten sonra ilk kez müttefik ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya geliyor.

Yıl içinde Brüksel'de düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi'ne hazırlık niteliği de taşıyan iki günlük toplantının ilk gününde Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in NATO'nun geleceği hakkında hazırladığı NATO 2030 girişimiyle ilgili görüş alışverişi yapılacak.

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Bakanlar, daha sonra NATO'nun Afganistan'daki varlığı ve Afganistan barış süreci konusunda istişarelerde bulunacak. Donald Trump yönetimdeyken ABD'nin NATO içinde istişarede bulunmadan geçen yıl Taliban ile yaptığı anlaşma gereği, 1 Mayıs'ta uluslararası güçlerin, Afganistan'dan ayrılması gerekiyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun "zamanı geldiğinde" ve NATO müttefikleriyle istişarelerle Afganistan'dan çekilme veya çekilmeme konusunda karar vereceğini söylemişti.

Toplantının ilk gününde ayrıca İttifakın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yaklaşımı değerlendirilecek ve NATO'nun bu bölgelerde istikrar inşası için neler yapabileceği ele alınacak.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde ise Rusya masada olacak. Rusya'nın konuşulacağı oturuma NATO ortakları Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanlarıyla AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katılacak.

Stoltenberg, daha önce Rusya'nın içeride muhaliflere baskı uyguladığını, siber saldırılarla NATO ülkelerinde seçimlere müdahale etmeye çalışarak demokrasileri baltalamaya çabaladığını ve genel olarak saldırgan bir tutum içinde olduğunu söylemişti.

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Son Güncelleme: 23.03.2021 16:35
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