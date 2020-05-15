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NATO'dan Türkiye'ye övgü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Covid-19'la mücadele bağlamında Türkiye'nin NATO Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi aracılığıyla talepte bulunan müttefik ve ortaklara desteğinden övgüyle bahsetti.

15 Mayıs 2020 Cuma 09:45
NATO'dan Türkiye'ye övgü
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NATO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile Libya'daki gelişmelerin ele alındığını aktardı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter, Covid-19'la mücadele bağlamında Türkiye'nin NATO Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) aracılığıyla talepte bulunan müttefik ve ortaklara sağladığı destekten övgüyle bahsetti.

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Stoltenberg, zor dönemlerde müttefik dayanışmasının çok daha fazla önem taşıdığına işaret ederek, NATO'nun ortak savunma için gerekli önlemleri almaya devam edeceğini belirtti.

NATO'nun, Libya'ya yönelik tutarlı yaklaşımını muhafaza ettiğinin altını çizen Stoltenberg, 2018 Brüksel Zirvesi'nde NATO Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından da ifade edilmiş olduğu gibi, Libya Başbakanı'nın (Fayiz es-Serrac) talebi üzerine NATO'nun, savunma ve güvenlik kurumları inşası alanında ülkeye yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, Libya'ya yönelik NATO yardımının ülkedeki siyasi durum ve güvenlik koşulları göz önünde bulundurularak yapılacağını, bunun Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği ile yakın koordinasyon içinde yürütüleceğini ifade etti.

Tüm taraflara Libya'ya yönelik BM silah ambargosuna uyma çağrısını yineleyen Stoltenberg, NATO'nun BM nezdinde yürütülen siyasi çözüm girişimlerine tam destek vermeye devam ettiğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 15.05.2020 08:57
Anahtar Kelimeler:
Nato Türkiye övgü
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