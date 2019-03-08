NATO, erkek egemenliğinin hakim olduğu askeri alanlara daha fazla kadın atanmasını teşvik ederek cinsiyet eşitliği sağlamaya çalışıyor.

NATO, geleneksel olarak erkek egemenliğinin bulunduğu savunmanın yanı sıra askeri alanlarda daha fazla kadının görevlendirilmesini teşvik ederek ve güvenlikte kadına öncelik vererek cinsiyet eşitliği sağlama yolunda ilerliyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle aralarında AA muhabirinin de bulunduğu Brüksel'de görev yapan bir grup kadın gazeteciyle bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, askeriyenin hala erkeklerin egemenliğinde olduğunu ancak NATO'nun doğru yolda ilerlediğini söyledi.

NATO'nun güvenlik konularına ilişkin güçlü bir "cinsiyet yaklaşımı" bulunduğunu ifade eden Stoltenberg, çatışmanın özellikle kadınlara daha büyük zarar verdiğini, bu nedenle ittifakın güvenlik konularında bu hususa önem atfettiğini belirtti.

Stoltenberg, "Operasyonlarımız ve misyonlarımızda kadınlara eğitim veriyoruz. Bunu Kosova, Afganistan ve Irak'ta yapıyoruz. Eğitimler, kadınlara ordularda görev yapma imkanı tanımanın yanı sıra onların toplumdaki konumlarını güçlendirmeye katkı sağlıyor." diye konuştu.

"Kendimi feminist olarak tanımlıyorum çünkü kadın ve erkeklere eşit hakların sağlanması gerektiğine inanıyorum." diyen Stoltenberg, NATO'nun hem kadınlara daha fazla istihdam imkanı tanıyarak hem de çatışmalarda kadınların durumunu öncelikli tutarak ilerleme kaydettiğini vurguladı.

NATO'da kadın ağırlığı artıyor

Rose Gottemoeller ile ilk defa bir kadının Genel Sekreter Yardımcısı pozisyonuna getirildiği NATO'da aynı zamanda kadın komutanların sayısı da artıyor.

Halihazırda Tümgeneral Alenca Ermenc'le ilk kadın genelkurmay başkanı atayan NATO ülkesi olarak Slovenya ön plana çıkarken, NATO Savunma Koleji Komutanı Korgeneral Chris Whitecross ve NATO Saraybosna Karargahı Komutanı Tuğgeneral Marti Bissel de dikkati çeken kadın komutanlar arasında yer alıyor.

İttifak üyeleri arasında Almanya, Fransa, Arnavutluk, İtalya, Hollanda ve İspanya'da 6 kadın savunma bakanı pozisyonunu üstlenirken, NATO daimi temsilcileri arasında da 9 kadın büyükelçi ön plana çıkıyor.

Müttefik ülkelerde kadınların üst düzey yönetici ve karar alıcı pozisyonlara getirilmesini teşvik eden NATO, cinsiyet eşitliği prensibini kurum içi istihdam kararlarına da yansıtma çalışmaları yürütüyor.

NATO'da üst düzey yönetici pozisyonlarının yüzde 25'inde kadınlar bulunurken, uluslararası yazmanlık personelinin yüzde 40'ı da kadınlardan oluşuyor.

"Kadınların savunma ve güvenliğe ilgisi artıyor"

NATO Savunma Koleji Komutanlığını üstlenen ilk kadın Korgeneral Chris Whitecross, ittifaka kadın bir genel sekreter atanmasının da sadece bir "zaman" meselesi olduğunu belirterek, "Kadınların savunma ve askeri alanlara ilgisi çok ciddi derecede arttı. Kadınlar farklı düşünüyor ve bu çeşitlilik sorunların çözümüne katkı sağlıyor." diye konuştu.

Kadınların psikolojik ve fizyolojik olarak farklı olduğunu dile getiren Whitecross, "Ancak farklılık, yetenekli olmamak anlamına gelmiyor. Kadınların her işi yapabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu