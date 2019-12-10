banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107922
ALTIN
274.826
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6598
EURO
6.4454
2 ay cezaevine gönderildi
2 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis memuruna hapislik
POLİS MEMURUNA HAPİSLİK
Cinayeti itiraf etti
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da uyuşturucu: 3 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Nasa, Ay Görevinde Kullanılacağı Roket Platformunu Görücüye Çıkardı

Ankara, 10 Aralık 19 (.): ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay\'a yeniden insanlı uçuşlar yapmayı hedefleyen Artis görevinde kullanacağı roket platfomunu basına tanıttı.

Nasa, Ay Görevinde Kullanılacağı Roket Platformunu Görücüye Çıkardı

Ankara, 10 Aralık 19 (.): ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay\'a yeniden insanlı uçuşlar yapmayı hedefleyen Artis görevinde kullanacağı roket platfomunu basına tanıttı.

10 Aralık 2019 Salı 09:23
Nasa, Ay Görevinde Kullanılacağı Roket Platformunu Görücüye Çıkardı

Ankara, 10 Aralık 19 (.): ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay'a yeniden insanlı uçuşlar yapmayı hedefleyen Artis görevinde kullanacağı roket platfomunu basına tanıttı.

NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, NASA Direktörü Jim Bridenstine, Space Launch System (SLS) roketiyle Orion uzay aracını uzaya fırlatacak sıvı yakıtlı platformu New Orleans kentindeki Michoud Montaj Tesisi'nde düzenlediği basın toplantısıyla görücüye çıkardı.

Ana aksamını ABD'li havacılık ve uzay şirketi Boeing, itici motorlarını ise roket üreticisi Aerojet Rocketdyne firmasının ürettiği 65 metre uzunluğundaki platformun, NASA'nın 1960'lardaki Ay'a ilk kez ayak basılmasını sağlayan Apollo programından bu yana inşa edilen en büyük fırlatma platformu olduğu belirtildi.

banner317
SLS roketleri için özel tasarlanan platform, ön etek, sıvı oksijen tankı, sıvı hidrojen tankı, ara tank ve 4 adet "RS-25" model iticinin bulunduğu motor bölümünden oluşuyor.

Roket fırlatma platformu, bazı ön testlerden geçirildikten sonra ilk kez Artemis 1 seferinde, Ay'a insansız Orion uzay aracını fırlatılmasında kullanılacak. Ardından astronotları Ay yörüngesine göndermeyi amaçlayan Artemis 2 ve Ay yüzeyine indirmeyi amaçlayan Artesmis 3 seferleri de buradan uzay yolculuğuna başlayacak.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor. 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

(AA/TUĞ/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa Başbakanından Emeklilik Reformu Açıklaması
Fransa Başbakanından Emeklilik Reformu Açıklaması
Tıme Dergisi 16 Yaşındaki Çevre Aktivisti Greta Thunberg'i Yılın Kişisi Seçti
Tıme Dergisi 16 Yaşındaki Çevre Aktivisti Greta Thunberg'i Yılın Kişisi Seçti
Suriye Konulu 14. Garantörler Toplantısının Ardından
Suriye Konulu 14. Garantörler Toplantısının Ardından
Ukrayna Parlamentosunda Milletvekilleri İle Aktivistler Kavga Etti
Ukrayna Parlamentosunda Milletvekilleri İle Aktivistler Kavga Etti
Ab, İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yol Haritasını Açıkladı
Ab, İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yol Haritasını Açıkladı
Afganistan'da Abd Hava Üssü Yakınında Saldırı
Afganistan'da Abd Hava Üssü Yakınında Saldırı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi:
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "libya'daki Krize Birkaç Ay İçinde Çözüm Bulacağız"
Türkiye'de 2019'un arama trendleri belli oldu
Türkiye'de 2019'un arama trendleri belli oldu
Fanatik yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Dünyanın elektrikli ilk ticari uçağı deneme uçuşu yaptı
Dünyanın elektrikli ilk ticari uçağı deneme uçuşu yaptı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim