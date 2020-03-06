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Nasa Astronotları: “uzay İstasyonunda Yetiştirilen Marullar Besleyici Ve Güvenli”

Ankara, 6 Mart 20 :  Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) yetiştirilen marulun besleyici, güvenli ve tadının güzel olduğu bildirildi. 

Nasa Astronotları: “uzay İstasyonunda Yetiştirilen Marullar Besleyici Ve Güvenli”

Ankara, 6 Mart 20 :  Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) yetiştirilen marulun besleyici, güvenli ve tadının güzel olduğu bildirildi. 

06 Mart 2020 Cuma 16:10
Nasa Astronotları: “uzay İstasyonunda Yetiştirilen Marullar Besleyici Ve Güvenli”
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Ankara, 6 Mart 20 :  Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) yetiştirilen marulun besleyici, güvenli ve tadının güzel olduğu bildirildi. 
Sonuçları "Frontiers In Plant Science" dergisinde yayımlanan makaleye göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları, yörüngede UUİ'de seramik toprak kaplarda 33 ila 56 gün LED ışığı altında marul yetiştirdi ve marullar bir boru kanalıyla aralıklarla sulandı. 
Burada yetiştirilen marulun potasyum, sodyum ve çinko gibi birçok element bakımından zengin olduğu, öte yandan Dünya'dakilerle kıyaslandığında daha yüksek seviyede bakteri içerdiği görüldü. 

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Bitkilerde gözlenen yüksek miktarda bakteri içinde E.coli ve salmonella gibi tehlikeli olanların yer almadığına da işaret edildi. 
Uzayda başarıyla gıda ürünleri yetiştirmenin, NASA'nın Mars'a planladığı gibi uzun mesafeli yolculuklar için kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor.
(AA/GÖZ/SEL)
 

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