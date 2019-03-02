NASA ve SpaceX'ten insanlı uzay uçuşu öncesi mankenli test

Amerika Birleşik Devletleri sekiz yılın ardından ilk insanlı uzay uçuşunun hazırlığı için SpaceX ile yeni uzay kapsülünü deneyecek.

Daha önce uzaya defalarca insansız uçuş gerçekleştiren SpaceX de bugün yapılacak test için 'Ripley' adı verilen mankeni kullanacak.

Türkiye saati ile 10:49'da Florida'daki Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanan Falcon 9 roketi, SpaceX'in insanlı uçuşlar için tasarladığı uzay aracı "Crew Dragon"u uzaya taşıyacak.

Üzerindeki manken mürettebatla Crew Dragon'un pazar günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması önümüzdeki cuma günü de yeryüzüne dönmesi hesaplanıyor.

Bu deneme uçuşunda herhangi bir sorunla karşılaşılmaması durumunda NASA yıl sonuna kadar iki astronotu SpaceX'le uzaya göndermeyi hedefliyor.

NASA 30 yılın ardından uzaya insanlı uçuş yapan uzay mekiği programlarını 2011 yılında sonlandırmıştı. O tarihten bu yana uzay görevlerini dışarıdan temin ettiği kaynaklarla yürütüyordu. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen astronotlar için Rusya'ya kişi başı 82 milyon dolar ödüyordu.