NASA tarih verdi ve açıkladı: Dev asteroit Dünya'ya yaklaşıyor

NASA, bilim dünyasının merakla takip ettiği asteroit hakkındaki gelişmeleri duyurdu. NASA tarafından "Potansiyel olarak" sınıflandırılan asteroidin Dünya'nın çok yakınından geçeceği öğrenildi.

EYFEL KULESİ'NDEN BÜYÜK

Bilim dünyasından aktarılan bilgilere göre 20 kat daha hızlı hareket eden asteroidin Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nden büyük olabileceği tahmin ediliyor.NASA asteroidlerin sınıflandırmasını büyüklüğüne ve dünyaya olan uzaklığına göre yapıyor.ASTEROİT NEDİR?Asteroit, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan gökcisimleridir. Haziran 2014 itibarıyla Küçük Gezegen Merkezi tarafından iç ve dış Güneş Sistemi'nde 1 milyonun üzerinde cisim tanımlanmıştır. Uydusu olan asteroitler de mevcuttur.