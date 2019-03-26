NASA tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü eksik astronot kıyafeti nedeniyle iptal etti

NASA uzay yürüyüşleri tarihindeki ilk 'tamamı kadınlardan oluşan uzay yürüyüşü'nü bir ekip üyesine uygun astronot kıyafeti olmaması nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

29 Mart'ta gerçekleşecek olan uzay yürüyüşünü NASA astronotları Anne McClain ve Christina Koch gerçekleştirecek ve ikili bu anlamda tarihe geçecekti.

NASA sadece kadın astronotlardan oluşan uzay yürüyüşünün tamamen bir tesadüf olduğunu ve bugüne kadar denk gelmemiş olduğunu ileri sürdü. Yapılan resmi açıklamada "Tümü kadınlardan oluşan bir uzay yürüyüşü için ne daha önce ne de şimdi özel bir çaba gösterildi" denildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güç üniteleri ve bataryalarını değiştirmek üzere görevlendirilen kadın astronotlardan biri için doğru ölçülere sahip astronot kıyafet parçalarının olmadığının anlaşılması nedeniyle bu tarihi olay da gerçekleşemeyecek. Astronot Anne McClain yerine erkek astronot Nick Hague bu görevi üstlenecek.

Olayın uluslararası medyaya bu şekilde yansımasının ardından NASA şimdi tamamen kadın astronotlardan oluşan bir uzay yürüyüşü için planlama yapıp yapmayacağı merak konusu.