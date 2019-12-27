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Nasa'nın “güneş kaşifi“ Venüs'ten ikinci kez geçti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Parker Güneş Keşif Uydusu, Venüs'e ikinci yakın geçişini yaptı.

Nasa'nın “güneş kaşifi“ Venüs'ten ikinci kez geçti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Parker Güneş Keşif Uydusu, Venüs'e ikinci yakın geçişini yaptı.

27 Aralık 2019 Cuma 13:14
Nasa'nın “güneş kaşifi“ Venüs'ten ikinci kez geçti

NASA'dan yapılan açıklamada, Güneş yörüngesindeki keşif yolculuğunda rotasını belirlemek için Venüs'ün kütle çekiminden yararlanan uydunun gezegenden ikinci kez geçtiği bildirildi.

Güneş yörüngesindeki üçüncü turunu tamamlayan uydu, dördüncü turuna başlamasını sağlayacak "kütle çekimi destek manevrasını" yapmak üzere Venüs'ün 1870 mil (yaklaşık 3 bin kilometre) yakınından geçti.

Paker Uydusu, 7 yıl sürecek keşif yolculuğunda Güneş yörüngesinde 24 turu tamamlayacak.

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Uydu, bu sürede 5 kez daha Venüs'ün yardımıyla manevra yapacak.

Uydu, Güneş yörüngesindeki 4. turuna 29 Ocak 2020'de başlayacak.

12 Ağustos 2018'de uzaya fırlatılan uydu, bugüne dek Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne olmuştu.

Son Güncelleme: 27.12.2019 16:42
Anahtar Kelimeler:
Nasanın “güneş Kaşifi“
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