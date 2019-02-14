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NASA'dan robot 'Opportunity'ye dokunaklı veda

NASA'dan robot 'Opportunity'ye dokunaklı veda

14 Şubat 2019 Perşembe 07:12
NASA'dan robot 'Opportunity'ye dokunaklı veda

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a yıllar önce gönderilen robot Opportunity'nin 'öldüğünü' resmi olarak açıkladı. 'Marslı robot'tan 2018'den beri haber alınamaması üzerine görevin artık sona erdiği basın toplantısıyla duyuruldu.

NASA, 2004 yılında Mars yüzeyine gönderilen ve uzun süre burada görev yapan 'Opportunity' isimli robotun kesin olarak servis dışı kaldığını doğruladı.

NASA'nın projeden sorumlu bilim insanı Thomas Zurbuchen, Kaliforniya'daki bir basın toplantısında robottan 2018 yılından itibaren haber alınaması neticesinde görevi sonlandırdıklarını söyledi.

NASA yöneticilerinden biri ise uzun süre çalışan robotun Mars hakkında edinilen bilgilerde ne derece rolü olduğuna vurguyla "Bu bir kutlama." açıklaması yaptı.

Opportunity'i uyandırmak için binden fazla mesaj gönderildi
Yetkililer başlangıçta 'Opportunity'nin Mars'taki görevinin sadece üç ay süreceğini düşündüklerini, bu kadar uzun süre devam edeceğini hayal bile edemeyeceklerini ifade etti ve ekledi "Sadece bir makina olsa bile hoşçakal demek zor, dokunaklı."

8 ay önce şiddetli bir toz fırtınasına maruz kalarak şarj edilemeyince uyku moduna geçen Opportunity'i uyandırmak için binden fazla mesaj ve emir gönderildi. Ancak o bunların hiç birine cevap veremedi. Geçtiğimiz günlerde yapılan son girişim sonrası yetkililer görevi sonlandırmada karar kıldı.

Anahtar Kelimeler:
Robot Opportunity
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