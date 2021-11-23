NASA'dan bir ilk: Asteroidle 'planlı çarpışma' için harekete geçiliyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, asteroidlerden Dünya'yı korumak amacıyla yer çekimi ve çarpışma testi yapmak üzere uzay aracını fırlatmaya hazırlanıyor.