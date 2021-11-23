banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yoğun bakımda tedavi gören 2 hastayı daha kaybettik!
Son Dakika
COVID-19 2 CAN ALDI!
Yağış miktarları
Karaoğlanoğlu yağmura doydu
Bakanlar Kurulu Meclis'te yapılacak
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Döviz yükselişte!
Döviz yükselişte!
banner405

NASA'dan bir ilk: Asteroidle 'planlı çarpışma' için harekete geçiliyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, asteroidlerden Dünya'yı korumak amacıyla yer çekimi ve çarpışma testi yapmak üzere uzay aracını fırlatmaya hazırlanıyor.

23 Kasım 2021 Salı 09:10
NASA'dan bir ilk: Asteroidle 'planlı çarpışma' için harekete geçiliyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çarşamba günü, yörüngesini değiştirmek üzere bir asteroide kasıtlı olarak çarpma görevini başlatacak.

Bu, insanlık tarihinde ilk kez Güneş sisteminin "yerçekimsel dansına" müdahale girişimi olacak.

NASA, Çifte Asteroid Yön Değiştirme Testi (DART) ismini verdiği bu misyonuyla, Dünya'ya çarparak gezegenin sonunu getirebilecek gök cisimlerine karşı nasıl savunma sağlanabileceğini test etmeyi planlıyor.

banner341
Çarpışma 2022'de planlanıyor

610 kilogram ağırlığındaki DART uzay aracının yarın California'daki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılması planlanıyor.

Didymos sistemindeki Dimorphos asteroidini hedef alacak uzay aracının, bu görevini, 26 Eylül - 1 Ekim arasında gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Çarpışmadan yaklaşık 10 gün önce, bir minyatür uydunun uzay aracının gövdesinden ayrılarak olaya dair Dünya'ya görüntü sağlaması bekleniyor.

Kasım 2024 tarihinde ise Avrupa Uzay Ajansı'na ait Hera aracının Didymos sistemini ziyaret ederek çarpışmanın sonuçlarını yakından analiz edeceği belirtiliyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa Başbakanı koronavirüse yakalandı
Fransa Başbakanı koronavirüse yakalandı
Cumbre Vieja Yanardağı 4'üncü koldan denize akıyor
Cumbre Vieja Yanardağı 4'üncü koldan denize akıyor
147 düzensiz göçmen kurtarıldı
147 düzensiz göçmen kurtarıldı
AB seyahat kurallarını gözden geçirecek
AB seyahat kurallarını gözden geçirecek
Panama'da 3 ton 267 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Panama'da 3 ton 267 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Tecavüzle suçlanan 4 kişi 72 yıl sonra aklandı
Tecavüzle suçlanan 4 kişi 72 yıl sonra aklandı
Bulgaristan'da feci kaza: En az 46 kişi yanarak öldü
Bulgaristan'da feci kaza: En az 46 kişi yanarak öldü
Pfizer'den açıklama
Pfizer'den açıklama
Koronavirüs ilacında 3. aşama
Koronavirüs ilacında 3. aşama
İspanya açıklarında ölüm kalım mücadelesi
İspanya açıklarında ölüm kalım mücadelesi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim