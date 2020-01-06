banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111413
ALTIN
300.416
DOLAR
5.9640
STERLİN
7.8521
EURO
6.6717
Gönyeli’de ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
2 ay cezaevine gönderildiler
2 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Tartıştığı kız arkadaşını darp etti
KIZ ARKADAŞINI KABLOYLA DÖVDÜ

NASA böyle görüntüledi: Bir kıta yanıyor!

Avustralya'da Eylül'den bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle 500 milyona yakın hayvan öldü, hayatını kaybedenlerin insanların sayısı ise 23'e yükseldi. Yangının korkutucu boyutu ise NASA'nın görüntülerine böyle yansıdı.

NASA böyle görüntüledi: Bir kıta yanıyor!

Avustralya'da Eylül'den bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle 500 milyona yakın hayvan öldü, hayatını kaybedenlerin insanların sayısı ise 23'e yükseldi. Yangının korkutucu boyutu ise NASA'nın görüntülerine böyle yansıdı.

06 Ocak 2020 Pazartesi 21:08
NASA böyle görüntüledi: Bir kıta yanıyor!

Avustralya'da Eylüld'en bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlara müdahale, artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle güçleşiyor.

Yangın nedeniyle 500 milyona yakın canlı türü öldü. Sokaklardaki kelebek kanatlarının yer aldığı bu kare ise yangının korkunç boyutunu bir kez daha gösterdi.

NASA'nın uydu görüntülerine böyle yansıdı

NASA böyle görüntüledi: Bir kıta yanıyor!

Yangının ne denli yayıldığı ise NASA'nın paylaştığı uydu görüntülerinde böyle görüldü.

Son 1 aydaki yangınlar, 3 boyutlu sistem kullanılarak birleştirildi

NASA böyle görüntüledi: Bir kıta yanıyor!

banner317
NASA'ya ait görüntüler kullanılarak hazırlanan ve 3 boyutlu sistem kullanılarak birleştirilen görüntü ise son 1 ay içerisindeki yangınların çıkış noktalarını böyle ortaya koydu.

NASA böyle görüntüledi: Bir kıta yanıyor!

Yetkililer, hızı saatte 128 kilometreye kadar ulaşan ve yönünü güneye doğru çeviren kuvvetli rüzgarın, Yeni Güney Galler eyaletinde farklı noktalarda etkili olan yangınların yayılması riskini artırdığı bilgisini paylaştı.

NASA böyle görüntüledi: Bir kıta yanıyor!

Kırsal İtfaiye Hizmeti, eyaletteki yangınların 150 farklı noktada aktif olduğunu, bunlardan 64'ünün kontrol altına alınamadığını kaydetti.

NASA böyle görüntüledi: Bir kıta yanıyor!

Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

NASA böyle görüntüledi: Bir kıta yanıyor!

Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlarda, 1500'den fazla ev de kül oldu.

Anahtar Kelimeler:
NasaYangınAvustralya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beş ülkenin Dışişleri Bakanları Mısır'da Libya için toplanacak
Beş ülkenin Dışişleri Bakanları Mısır'da Libya için toplanacak
AB, İran Nükleer Anlaşmasına bağlılığını yineledi
AB, İran Nükleer Anlaşmasına bağlılığını yineledi
Avustralya’da 480 milyon hayvan can verdi. Ordu göreve çağrıldı
Avustralya’da 480 milyon hayvan can verdi. Ordu göreve çağrıldı
Kenya'da ABD üssüne yönelik saldırı
Kenya'da ABD üssüne yönelik saldırı
Endonezya'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 66'ya çıktı
Endonezya'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 66'ya çıktı
Gafur: “Savaş için topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz“
Gafur: “Savaş için topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz“
Trump'tan İran'a yeni tehdit
Trump'tan İran'a yeni tehdit
Macron, Trump ile Süleymani'nin öldürülmesini görüştü
Macron, Trump ile Süleymani'nin öldürülmesini görüştü
KİK'den Süleymani'nin öldürülmesinin ardından taraflara sükunet çağrısı
KİK'den Süleymani'nin öldürülmesinin ardından taraflara sükunet çağrısı
Avustralya'da kuvvetli rüzgar yangınlara müdahaleyi güçleştiriyor
Avustralya'da kuvvetli rüzgar yangınlara müdahaleyi güçleştiriyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim