NASA Ay’a ilk kadını taşıyacak

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronotları ve ilk kadını Ay’a götürecek dev roketleri bir araya getirdi.

Böylece, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nde NASA mühendisleri tarafından, fırlatma konfigürasyonunda bulunan üç temel unsurun ilk birleşmesi kaydedilmiş oldu.

Artemis görevi çerçevesinde 65 metre uzunluğundaki dev ana roket, 54 metrelik iki küçük roketin ortasına yerleştirildi.

İLK UÇUŞ İNSANSIZ

Artemis görevi kapsamında dev roketler (Uzay Fırlatma Sistemi-SLS), Orion kapsülünde diğer astronotlarla birlikte ilk kadın astronotu Ay’a götürecek.

Ancak bu yıl yapılacak ‘Artemis 1’ görevinde uzay gemisinde astronot bulunmayacak çünkü mühendisler, insanlı uçuşlardan önce hem roketlerin (SLS) hem de kapsülün (Orion) entegre testini gerçekleştirecek.

2022 yılında yapılacak Artemis 2 görevi astronotlu test uçuşu olacak.

Artemis 3 ise 2023 yılında astronotları, Ay’a götürecek ve her yıl bu uçuş tekrarlanacak.

NASA, 7 Aralık 1972 yılında Apollo görevi kapsamında Ay’a son insanlı uçuşunu gerçekleştirmişti.

APOLLO’NUN İKİZ KIZ KARDEŞİ ARTEMİS

NASA’nın ikinci Ay görevi, adını Yunan mitolojisinde Apollo’nun ikiz kız kardeşi Artemis’ten aldı. Artemis programı çerçevesinde NASA, Ay'ın yüzeyini daha fazla keşfetmek için ilk kadını Ay’a götürecek.