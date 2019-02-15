NASA Ay'a üst kurmayı hedefliyor

Yıllar sonra Ay'a yeniden astronot göndermeyi hedefleyen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu sefer Ay’da kalıcı olmak istediklerini açıkladı.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, kurumun Washington merkezindeki bir toplantıda, "Bu sefer Ay'a yalnızca bayrak dikmek ve ayak izi bırakmak için gitmediklerini Ay’ın yörüngesi ve yüzeyinde daimi mevcudiyet oluşturmanın vaktinin geldiğini" ifade etti.

"Mümkün olduğunca Ay'a çabuk dönmemiz önemli" diyen Bridenstine, 2028 yılına kadar orada astronotların bulunacağını umduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump yönetiminin uzay konusunda en büyük hedefinin yakın gelecekte Ay'a gitmek olduğunu belirtmişti.

Mars’a gitmek için Ay yörüngesi ve üzerinde dev bir üs kurmak isteyen Nasa, bu üs aracılığı ile Mars yolculuklarına çıkmak istiyor.

NASA’nın yeni Ay projesi kapsamında özel uzay şirketlerinin de desteği ile projenin 10 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor

En son 1972 yılında Apollo 17’nin taşıdığı ABD’li astronotlar Ay’a ayak basmayı başarmıştı. Sonrasında Ay’a yolculuklar kesilmiş ve yaklaşık 47 yıldır geri dönülmemişti.

NASA gerçekten Ay'a gitti mi sorusu dünyanın her yerinden geniş bir kitle tarafından uzunca bir süre soruldu. Bugün hala NASA’nın Apollo görevlerinin birer yalandan ibaret olduğunu iddia kişiler bulunuyor.

Bu iddiaları karşı NASA yakın zamanda, Apollo 11 görevine ait binlerce fotoğrafı, görüntü ve ses kaydını kamu ile paylaşarak ‘Ay’a gidilmedi’ iddialarına karşı kanıtlar sundu.