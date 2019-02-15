Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102731
ALTIN
223.960
DOLAR
5.2803
STERLİN
6.7815
EURO
5.9516
Sürücülerin dikkatine
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Arabada ve evde gümrüksüz 15 parfüm ve 39 kol saati bulundu, 2 kişi tutuklandı
GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU
Masa üstünde yanık unutulan mumlar yangına sebep oldu
DOĞANKÖY’DE EV YANGINI
Şoför tutuksuz yargılanacak
Şoför tutuksuz yargılanacak
banner282

NASA Ay'a üst kurmayı hedefliyor

NASA Ay'a üst kurmayı hedefliyor

15 Şubat 2019 Cuma 15:39
NASA Ay'a üst kurmayı hedefliyor

Yıllar sonra Ay'a yeniden astronot göndermeyi hedefleyen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu sefer Ay’da kalıcı olmak istediklerini açıkladı.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, kurumun Washington merkezindeki bir toplantıda, "Bu sefer Ay'a yalnızca bayrak dikmek ve ayak izi bırakmak için gitmediklerini Ay’ın yörüngesi ve yüzeyinde daimi mevcudiyet oluşturmanın vaktinin geldiğini" ifade etti.

"Mümkün olduğunca Ay'a çabuk dönmemiz önemli" diyen Bridenstine, 2028 yılına kadar orada astronotların bulunacağını umduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump yönetiminin uzay konusunda en büyük hedefinin yakın gelecekte Ay'a gitmek olduğunu belirtmişti.

Mars’a gitmek için Ay yörüngesi ve üzerinde dev bir üs kurmak isteyen Nasa, bu üs aracılığı ile Mars yolculuklarına çıkmak istiyor.

NASA’nın yeni Ay projesi kapsamında özel uzay şirketlerinin de desteği ile projenin 10 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor

En son 1972 yılında Apollo 17’nin taşıdığı ABD’li astronotlar Ay’a ayak basmayı başarmıştı. Sonrasında Ay’a yolculuklar kesilmiş ve yaklaşık 47 yıldır geri dönülmemişti.

NASA gerçekten Ay'a gitti mi sorusu dünyanın her yerinden geniş bir kitle tarafından uzunca bir süre soruldu. Bugün hala NASA’nın Apollo görevlerinin birer yalandan ibaret olduğunu iddia kişiler bulunuyor.

Bu iddiaları karşı NASA yakın zamanda, Apollo 11 görevine ait binlerce fotoğrafı, görüntü ve ses kaydını kamu ile paylaşarak ‘Ay’a gidilmedi’ iddialarına karşı kanıtlar sundu.

Anahtar Kelimeler:
Nasa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çöp işleme tesisinde kayak keyfi
Çöp işleme tesisinde kayak keyfi
Atlı jimnastik
Atlı jimnastik
Fransız bir erkeğe 'cinsel saldırı' ile suçlanan Vatikan Paris Büyükelçisi'ne soruşturma
Fransız bir erkeğe 'cinsel saldırı' ile suçlanan Vatikan Paris Büyükelçisi'ne soruşturma
Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgalinin bitişinin 30'uncu yıl dönümü
Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgalinin bitişinin 30'uncu yıl dönümü
Kazaya koşan ekip kazadan kıl payı kurtuldu
Kazaya koşan ekip kazadan kıl payı kurtuldu
Çin'den ABD’ye “en iyi seçenek işbirliği“ çağrısı
Çin'den ABD’ye “en iyi seçenek işbirliği“ çağrısı
Endonezya'da kuduzdan 12 kişi öldü
Endonezya'da kuduzdan 12 kişi öldü
Irak Suudi Arabistan ile sınır kapısını yeniden inşa ediyor
Irak Suudi Arabistan ile sınır kapısını yeniden inşa ediyor
İran'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 ölü
İran'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Arap dünyasının ilk kadın içişleri bakanı Raya Hasan: Kadın bakan sayısı artmalı
Arap dünyasının ilk kadın içişleri bakanı Raya Hasan: Kadın bakan sayısı artmalı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim