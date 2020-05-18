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Namazgah Camii yakınında iki molotofkokteyli bulundu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Namazgah Camii'nin yakınında iki molotofkokteyli bulundu.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:00
Namazgah Camii yakınında iki molotofkokteyli bulundu
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Namazgah Camii yakınında, Arnavutluk Meclisi girişi önündeki ana caddede iki molotofkokteyli bulunduğu belirtildi.

Tiran Emniyeti'nden yapılan açıklamada da ekiplerin olay yerindeki incelemesi ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te temeli atılan Namazgah Camii'nin inşası, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca yürütülüyor.

Öte yandan, dün Tiran'daki Ulusal Tiyatro binasının yıkım işlemi esnasında engel olmak isteyen sanatçı ve sivil toplum örgütlerinden oluşan grupla polis arasında gerginlik yaşanmış, yıkım bölgesindeki güvenlik şeridini geçmeye çalışan kişiler gözaltına alınmıştı.

Ulusal Tiyatro binasının, molotofkokteylinin bulunduğu caddenin yaklaşık 500 metre yakınında olması dikkati çekti.

Anahtar Kelimeler:
Namazgah CamiiMolotof Kokteyli
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