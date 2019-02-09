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Myanmar\'daki Şiddet İçin "uluslararası Mahkeme" Çağrısı

SOYKIRIM GÖZLEM ÖRGÜTÜ BAŞKANI VE GEORGE MASON ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GREGORY STANTON: 

Myanmar\'daki Şiddet İçin "uluslararası Mahkeme" Çağrısı

SOYKIRIM GÖZLEM ÖRGÜTÜ BAŞKANI VE GEORGE MASON ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GREGORY STANTON: 

09 Şubat 2019 Cumartesi 08:21
Myanmar\'daki Şiddet İçin

SOYKIRIM GÖZLEM ÖRGÜTÜ BAŞKANI VE GEORGE MASON ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GREGORY STANTON:  "BİRİNCİ YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY, ARAKANLI MÜSLÜMANLARA, KAÇİNLİLERE, ŞANLILARA VE MYANMAR\'DAKİ DİĞER ETNİK GRUPLARA KARŞI SOYKIRIM KAMPANYASI YÜRÜTEN GENERALLERİ TOPLUMDAN DIŞLAMAK VE BU KİŞİLERİN SEYAHAT ETMESİNE İZİN VERMEMEK. BU GENERALLERİN MAL VARLIKLARI DA DONDURULMALI. EN NİHAYETİNDE DE MAHKEMEYE ÇIKARILMALI"

 "TECAVÜZE UĞRAMADAN ÖNCE ÇOCUĞU GÖZLERİ ÖNÜNDE KATLEDİLEN BİR ANNE İÇİN ADALET NEDİR? BİR ERKEĞE BİR DAHA ASLA GÜVENEMEYECEK BİR KADIN İÇİN ADALET NEDİR? MÜLTECİ KAMPINDA KALAN ÖKSÜZ BİR ÇOCUK İÇİN ADALET NEDİR? BUNLARA HALA \'SOYKIRIM\' DEMEYEN AVUKATLAR İÇİN ADALET NEDİR? ADALET, HUKUKUN RUHUDUR"

 KÜRESEL POLİTİKA MERKEZİ KIDEMLİ ARAŞTIRMACISI AZEEM İBRAHİM: "MYANMAR ORDUSU ÖNCEDEN (SOYKIRIM İÇİN) YAPTIĞI PLANLARI, 2017 AĞUSTOS\'TA UYGULAMAYA KOYDU”.

New York, 9 Şubat 19 : Soykırım Gözlem Örgütü Başkanı ve George Mason Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gregory Stanton, Myanmar\'da etnik azınlıklara yapılan zulümlerle ilgili, "Birinci yapmamız gereken şey, Arakanlı Müslümanlara, Kaçinlilere, Şanlılara ve Myanmar\'daki diğer etnik gruplara karşı soykırım kampanyası yürüten generalleri toplumdan dışlamak ve bu kişilerin seyahat etmesine izin vermemek. Bu generallerin mal varlıkları da dondurulmalı. En nihayetinde de mahkemeye çıkarılmalı." ifadesini kullandı. 

Stanton, New York\'ta düzenlenen "Myanmar\'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı"nda konuşma yaptı.

Kamboçya, Ruanda, Bosna gibi ülkelerdeki soykırımlarda, uluslararası mahkemeler kurulduğuna işaret ederek, "Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi var. Birinci yapmamız gereken şey, Arakanlı Müslümanlara, Kaçinlilere, Şanlılara ve Myanmar\'daki diğer etnik gruplara karşı soykırım kampanyası yürüten generalleri toplumdan dışlamak ve bu kişilerin seyahat etmesine izin vermemek. Bu generallerin mal varlıkları da dondurulmalı. En nihayetinde de mahkemeye çıkarılmalı." dedi.

Batı Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada, Arjantin, Senegal, Malezya gibi birçok ülkenin soykırımı küresel çapta yargılama hakkına sahip olduğunu anımsatan Stanton, "Soykırım yapan kişiler, bu suçu Myanmar\'da işlemiş olsalar bile söz konusu ülkelere seyahat ettiklerinde tutuklanıp yargılanabilir." önerisinde bulundu. 

Bosna, Myanmar, Arakan gibi bölgelerden insanların "adalet" çığlıklarının zaman zaman kulağına geldiğini belirten Stanton,"Tecavüze uğramadan önce çocuğu gözleri önünde katledilen bir anne için adalet nedir? Bir erkeğe bir daha asla güvenemeyecek bir kadın için adalet nedir? Mülteci kampında kalan öksüz bir çocuk için adalet nedir? Bunlara hala \'soykırım\' demeyen avukatlar için adalet nedir? Adalet, hukukun ruhudur." ifadelerini kullandı.  

"MYANMAR ORDUSU ÖNCEDEN YAPTIĞI PLANLARI, 2017 AĞUSTOS\'TA UYGULAMAYA KOYDU"

Küresel Politika Merkezi Kıdemli Araştırmacısı ve "Rohingyas: Inside Myanmar\'s Hidden Genocide" (Arakanlı Müslümanlar: Myanmar\'ın Gizli Soykırımının İçinden) kitabının yazarı Azeem İbrahim de konuşmasında Arakan\'daki soykırımın çok daha önceden planlandığına işaret ederek, "Myanmar ordusu önceden yaptığı planları, 2017 Ağustos\'ta uygulamaya koydu." dedi. 

Konferansın düzenleyicilerinden "Özgür Rohingya Koalisyonu"nun Stratejik İlişkiler Koordinatörü Maung Zarni de Arakan\'daki durumu, "Bu bir insani kriz değil, bir ceza davası." ifadeleriyle özetledi. 

Konferansın ilk gününde, birçok uluslararası akademisyen de farklı panellerdeki Myanmar\'daki insan hakları ihlallerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. 

 ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

BM\'ye göre, 25 Ağustos 2017\'den sonra Arakan\'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş\'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar\'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

(AA/ÖZ/HÖ)

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