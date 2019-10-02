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Myanmar\'da Bu Yıl 200\'e Yakın İnsan Kaçakçılığı Vakası Ortaya Çıkarıldı

Ankara, 2 Ekim 19 : Myanmar\'da bu yılın 9 aylık bölümünde ülke genelinde 200\'e yakın insan kaçakçılığı vakası tespit edildiği bildirildi.

Myanmar\'da Bu Yıl 200\'e Yakın İnsan Kaçakçılığı Vakası Ortaya Çıkarıldı

Ankara, 2 Ekim 19 : Myanmar\'da bu yılın 9 aylık bölümünde ülke genelinde 200\'e yakın insan kaçakçılığı vakası tespit edildiği bildirildi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:25
Myanmar\'da Bu Yıl 200\'e Yakın İnsan Kaçakçılığı Vakası Ortaya Çıkarıldı

Ankara, 2 Ekim 19 : Myanmar'da bu yılın 9 aylık bölümünde ülke genelinde 200'e yakın insan kaçakçılığı vakası tespit edildiği bildirildi.
Şinhua ajansının haberine göre, Myanmar İnsan Ticaretiyle Mücadele Polis Gücü verileri, emniyet güçlerinin, bu yılın ocak-eylül döneminde 191 insan kaçakçığı vakasını açığa çıkardığını ortaya koydu.
Veriler, söz konusu vakalarla ilgili 556 kişinin insan kaçakçılığı ile suçlandığını ve 279 kişinin mağdur olduğunu gösterdi.

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Ülkede sadece geçen ay tespit edilen 15 insan kaçakçılığı vakasıyla bağlantılı 54 kişinin suçlandığı, aralarında 7 çocuğun olduğu 25 kişinin de mağdur olduğu kaydedildi.
Myanmar yasalarına göre, kadın ve çocuk kaçakçılığı yapan kişiler en az 10 yıldan ömür boyu hapse kadar çeşitli cezalara çarptırılıyor.
(AA/AK/ŞEB)
 

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