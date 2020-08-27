banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1105
ALTIN
454.838
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7127
EURO
8.6585
Sol’un çıkmazı ve Tufan Erhürman
Sol’un çıkmazı ve Tufan Erhürman
Özersay UBP dedikoducusu gibi
Özersay UBP dedikoducusu gibi
Hatalı kararları artık durdurun
Hatalı kararları artık durdurun
Niye imzaladınız, niye iptal ettiniz!
Niye imzaladınız, niye iptal ettiniz!
banner355

Myanmar\'da 1675 Müslüman, Seyahat Ettikleri İçin Ağır Çalışma Cezasına Çarptırıldı

BURMA İNSAN HAKLARI AĞI DİREKTÖRÜ KYAW WİN: 

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:12
Myanmar\'da 1675 Müslüman, Seyahat Ettikleri İçin Ağır Çalışma Cezasına Çarptırıldı
banner337
banner351

BURMA İNSAN HAKLARI AĞI DİREKTÖRÜ KYAW WİN:  "YETKİLİLER, 'YASA DIŞI BENGALLİLER OLARAK ŞEYTANLAŞTIRDIKLARI' ARAKANLILARI, BÖLGEDEKİ 'APARTHEİD' BENZERİ KOŞULLARI TERK ETTİKLERİ İÇİN CEZALANDIRIYOR"

 "BU KRİTİK NOKTADA, ORDU VE HÜKÜMET ÜZERİNDEKİ BASKININ HAFİFLETİLMESİ YERİNE ARTIRILMASI HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Londra, 27 Ağustos 20 : Myanmar'da 1600'den fazla Arakanlı Müslüman'ın Rakhine eyaletinden ayrıldığı için ağır çalışma cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Londra merkezli Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), "Burma'da Kaçacak Yer Yok: Bir Açık Hava Hapishanesi ile Hapishane Arasında Sıkışıp Kalan Rohingya" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, Arakanlıların vatandaşlıktan nasıl çıkarıldığı, kimlik haklarının nasıl reddedildiği ve nasıl ciddi seyahat kısıtlamalarına maruz bırakıldığı ele alındı. 

Son 5 yılda aralarında çocukların da olduğu 1675 Arakanlı Müslüman'ın tutuklandığı belirtilen raporda, bu kişilerin daha iyi bir yaşam umuduyla evlerini terk ettikleri için 2 ile 5 yıl arasında "ağır çalışma" cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Raporda, "Arakanlılar, seyahat özgürlüğü hakkını kullanmak istediklerinde ve kendileri için daha iyi bir yaşam arayışına girdiklerinde, kimlik belgeleri olmadan seyahat ettikleri veya elde edilmesi neredeyse imkansız olan seyahat izinleri olmadığı için suçlu sayılıyor." ifadesine yer verildi.

"HUKUK SİSTEMİ, SİLAH OLARAK KULLANILIYOR" 

BHRN'nin Direktörü Kyaw Win, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu, Burma'nın hukuk sistemini, ülkede doğup nesillerdir orada yaşayan bir etnik-dini grubun tamamına karşı silah olarak kullandığının açık bir kanıtı." değerlendirmesinde bulundu.

banner341
Win, yetkililerin Arakanlıları, "yasa dışı Bengalliler olarak şeytanlaştırdığını" ve onları Arakan'daki "apartheid" benzeri koşulları terk ettikleri için cezalandırdığını vurguladı. 

"ORDU VE HÜKÜMET ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIRILMALI" 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve uluslararası baskı nedeniyle yüzlerce Müslüman mahkumun serbest bırakıldığını ama bu kişilere bir daha Rakhine eyaletinin dışına çıkmayacaklarına dair bir kağıt imzalatıldığını aktaran Win, "Seyahat özgürlüğü haklarını kullandıkları için zaten tutuklanmamaları gerekiyordu. Şartlı salıverilmeleri, 'hapisten Arakan açık hapishanesine geri dönme' anlamına geliyor. Burma'da kaçacak yerleri yok." dedi.

Uluslararası toplumdan önemli bir baskı olmadığı sürece Myanmar'ın Arakanlılara zulmetmek için kullanılan adaletsiz yasaları ve politikaları değiştirmesinin mümkün olmayacağını vurgulayan Win, "Bu kritik noktada ordu ve hükümet üzerindeki baskının hafifletilmesi yerine artırılması hayati öneme sahip." ifadesini kullandı.

ZULÜM ALTINDAKİ İNSANLAR

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "dünyanın en çok zulüm gören halkı" olarak tanımlanan Arakanlılar, gittikçe artan saldırılarla karşı karşıya.

Uluslararası Af Örgütüne göre, 2012'den sonra çoğu kadın ve çocuk 750 binden fazla Arakanlı mülteci, Myanmar'dan kaçmak zorunda kaldı.

2017'deki yeni saldırı dalgasının ardından da komşu Bangladeş'e sığınanların sayısı 1,2 milyonu geçti. 

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının (OIDA) bir raporuna göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana yaklaşık 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar devlet güçlerince öldürüldü. 34 binden fazla Müslüman ateşe atılırken, 114 binden fazla kişi de fiziksel şiddet gördü. 

18 bin Arakanlı kadın ve kıza Myanmar askerleri ve polislerince tecavüz edilirken, 115 binden fazla ev yakılıp, 113 bin ev de tahrip edildi.

(AA/ÖZ/GÜL)   

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'den Abd'nin Güney Çin Denizi Yaptırımlarına Tepki
Çin'den Abd'nin Güney Çin Denizi Yaptırımlarına Tepki
Japonya, Çin'in Güney Çin Denizi'nde Füze Denemesinden Rahatsız
Japonya, Çin'in Güney Çin Denizi'nde Füze Denemesinden Rahatsız
Paris'te Maske Kullanımı Zorunlu Hale Gelecek
Paris'te Maske Kullanımı Zorunlu Hale Gelecek
Abd'nin Güneyinde Etkili Laura Kasırgası 2. Kategoriye Düştü
Abd'nin Güneyinde Etkili Laura Kasırgası 2. Kategoriye Düştü
Somali'de Üst Düzey Yetkililer Yolsuzluk Nedeniyle Hapis Cezası Aldı
Somali'de Üst Düzey Yetkililer Yolsuzluk Nedeniyle Hapis Cezası Aldı
Kadınların Kovid-19'a karşı daha dayanıklı olmalarının sebebi T lenfositleri
Kadınların Kovid-19'a karşı daha dayanıklı olmalarının sebebi T lenfositleri
Afganistan'daki Sel Felaketinde Ölenlerin Sayısı 100'e Yükseldi
Afganistan'daki Sel Felaketinde Ölenlerin Sayısı 100'e Yükseldi
Nijerya'da 410 Silahlı Çete Üyesi Teslim Oldu
Nijerya'da 410 Silahlı Çete Üyesi Teslim Oldu
Senegal'de Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 13 Bin 294'e Ulaştı
Senegal'de Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 13 Bin 294'e Ulaştı
Unıcef:
Unıcef: "463 Milyon Çocuk Kovid-19 Salgınında Uzaktan Eğitimden De Mahrum Kaldı"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim