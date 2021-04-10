banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ın yükü daha ağır
Tatar’ın yükü daha ağır
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
banner376

Myanmar Ordusu Bago'da protestoculara ateş açtı: 20 ölü

Myanmar ordusunun, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı Bago kentinde düzenlenen protestolara silahlı müdahalesi sonucu en az 20 sivil hayatını kaybetti.

10 Nisan 2021 Cumartesi 09:45
Myanmar Ordusu Bago'da protestoculara ateş açtı: 20 ölü
banner337

Myanmar basınında yer alan haberlere göre, Bago'nun Ma Ga Dit ilçesinde askerler, uyarılara rağmen protestolara devam eden göstericilere ateş açtı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre olayda en az 20 sivil öldürüldü.
Askerlerin cesetleri ilçedeki bir Budist tapınağına topladığı bildirildi.
AA muhabirine konuşan aktivist Keren Khin, "Yerel medya şimdiye kadar 20 can kaybını doğruladı fakat bölgede irtibat kurduğumuz siviller en az 60 kişinin öldüğünü öne sürüyor. Çatışmaların gece yarısına kadar devam ettiği ve öldürülen sivillerin cesedinin askeri araçlara saklandığına dair duyumlarımız var." dedi.
Khin, ordunun sivillere karşı ağır mühimmat kullandığını belirterek, "İlçedeki binlerce vatandaş evlerini terk etti. Bago genelinde de çok sayıda kişinin evini terk etmek üzere olduğu bilgisini aldık." şeklinde konuştu.
Ölü sayısının gün içinde artabileceğini dile getiren Khin, "Etnik silahlı grupların orduya karşı harekete geçmesi ve protestocuların silahlanması karşısında cunta iyice köşeye sıkıştı. Bu yüzden mümkün olduğunca şiddeti artırarak protestocuları bastırmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.
Myanmar ordusu darbe karşıtı protestolarda yaşanan çocuk ölümlerinin sorumluluğunu reddetti.
MYANMAR ORDUSU 19 KİŞİYE İDAM CEZASI VERDİ
Öte yandan darbeyle seçilmiş hükümeti deviren orduya bağlı mahkeme, gözaltında bulunan 19 kişiyi bir askerin ölümünden sorumlu oldukları gerekçesiyle idam cezasına çarptırdı.

banner341
Myanmar ordusuna ait Myawaddy televizyonunda yer alan haberde, gözaltındaki 19 kişinin, 27 Mart'ta Yangon'da bir askerin öldürülmesinden sorumlu olduğu bildirildi. Askeri mahkemenin gözaltındaki 19 kişiye idam cezası verdiği ifade edildi.
Askeri yönetim, 1 Şubat darbesinden bu yana ilk defa idam cezası verdi.
ORDU SÖZCÜSÜ PROTESTOCULARA SİLAHLI MÜDAHALEYİ SAVUNDU
Öte yandan Myanmar ordusunun sözcüsü Tuğgeneral Zaw Min Tun, güvenlik güçlerinin protestoculara gerçek mermiyle müdahale etmesini savundu.
Basın toplantısında soruları cevaplayan Tuğgeneral Tun, protestolarda şimdiye kadar 16 polisin öldürüldüğünü belirterek, "Protestolar dış ülkelerden finanse ediliyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesi yerindedir." dedi.

Tun, ordunun protestoculara karşı otomatik silah kullandığı iddialarını yalanlayarak, "Eğer böyle bir şey olsaydı birkaç saat içinde 500 kişi ölürdü." şeklinde konuştu.
MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.
Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi sonucu 618 kişi yaşamını yitirdi.
 

banner360
Son Güncelleme: 10.04.2021 10:05
Anahtar Kelimeler:
BagoOrduAteş AçtıMynmar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ: “Aşıların küresel dağılımında şok edici bir dengesizlik var“
DSÖ: “Aşıların küresel dağılımında şok edici bir dengesizlik var“
İngiltere, Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz’de güvenliğin sürdürülmesinde önemli ortak olduğunu bildirdi
İngiltere, Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz’de güvenliğin sürdürülmesinde önemli ortak olduğunu bildirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 560 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 560 bini geçti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti
Prens Philip hayatını kaybetti
Prens Philip hayatını kaybetti
İngiltere’de kovid-19 aşısının 10 binin üstünde can kaybını önlediği tahmin ediliyor
İngiltere’de kovid-19 aşısının 10 binin üstünde can kaybını önlediği tahmin ediliyor
Dünya genelinde 710 milyon dozdan fazla covid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 710 milyon dozdan fazla covid-19 aşısı yapıldı
CDC: "Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük"
CDC: "Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük"
Bulgaristan’da nihai seçim sonuçları açıklandı
Bulgaristan’da nihai seçim sonuçları açıklandı
Hollanda, 60 yaş altına Oxford-astrazeneca aşısı yapmayacak
Hollanda, 60 yaş altına Oxford-astrazeneca aşısı yapmayacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim