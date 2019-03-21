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Myanmar'dan cinsel istismar amacıyla Çin'e kaçırılan genç kadınlar

Myanmar'dan cinsel istismar amacıyla Çin'e kaçırılan genç kadınlar

21 Mart 2019 Perşembe 09:50
Myanmar'dan cinsel istismar amacıyla Çin'e kaçırılan genç kadınlar


Çin ve Myanmar'da yetkililerin, Myanmar'ın Kaçin eyaletinden çoğu ergenlik çağında genç kadınların cinsel istismar amacıyla Çin'e kaçırılmasını engellemekte başarısız olduğu bildirildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporunda, Kaçin eyaletindeki genç kadınların sıklıkla Çin'de iş bulma vaadiyle tuzağa düşürüldüğü, kaçırıldığı veya rızası dışında alıkonulduğu belirtildi.
Raporda, Çin'de erkeklere satılan, aileler tarafından esir alınıp tecavüze uğrayan Kaçinli genç kadınlardan kaçmayı başaranların, Çinli erkeklerden dünyaya getirdikleri çocuklarını geride bırakmak zorunda kaldığı da ifade edildi.
Örgüt, 2017 yılında bilinen vaka sayısının 226 olduğunu, bunun, kaçırılan kadınların toplam sayısının küçük bir bölümünü temsil ettiğini, çoğu utanç ya da kaygı duyan kurbanlara, emniyet birimleri ve sosyal yardımlaşma kuruluşları tarafından yeterince destek verilmediğini açıkladı.
Raporda, kaçmayı başaran 37 kurbanın Çinli ailelere 3 ila 13 bin dolara satıldığına, 12'sinin kaçırıldığında 18 yaşından küçük olduğuna, 22'sinin en az bir yıl esir tutulduğunu söylediğine işaret edildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çinli ve Myanmarlı yetkililere, insan kaçakçılığı konusunda farkındalığı artırmak için daha fazla adım atması, eve dönen kurbanlara daha fazla destek vermesi ve bu suçları işleyenleri cezalandırması çağrısında bulundu.
Myanmar'ın Kaçin eyaletinde, Kaçin Bağımsızlık Ordusunun güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalar nedeniyle geçen eylül ayı itibarıyla 100 bin kişinin yerlerinden olduğu ifade ediliyor.
 

Son Güncelleme: 21.03.2019 12:54
Anahtar Kelimeler:
Myanmar çin Istismar
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