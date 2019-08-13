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Myanmar'daki toprak kaymasında ölü sayısı 63'e yükseldi

Myanmar'ın güneydoğusundaki Mon eyaletinde bir köyde, şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi.

Myanmar'daki toprak kaymasında ölü sayısı 63'e yükseldi

Myanmar'ın güneydoğusundaki Mon eyaletinde bir köyde, şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi.

13 Ağustos 2019 Salı 10:25
Myanmar'daki toprak kaymasında ölü sayısı 63'e yükseldi

Myanmar'ın güneydoğusundaki Mon eyaletinde bir köyde, şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi.
Myanmar İtfaiye Teşkilatının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Thaton bölgesine bağlı Paung kentinin Thanphyu-gone köyünde geçen hafta cuma günü meydana gelen heyelanda, toprak altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Enkazdan cuma gününden bu yana 63 ceset çıkarıldı.
Devlete ait Global New Light of Myanmar gazetesinin haberine göre, köydeki 27 hanede yaşayan 179 kişiyi etkileyen toprak kaymasında, yaralı 35 kişinin tedavileri Mawlamyine ve Thaton'daki hastanelerde devam ediyor.
Arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllüler, enkaz altında kalanların yaşamından ümidin kesildiğini, cesetlerin çıkarılmasının zaman aldığını ifade etti.

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12 BİN KİŞİ EVLERİNDEN TAHLİYE OLDU
Günlerdir süren şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan, köydeki manastır, 27 ev, 4 kamyon ve bir otomobili yutmuştu.
Myanmar'ın güneyinde Bengal Körfezi'nde etkili tropik fırtınanın getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle son bir haftada Mon ve Kayin eyaletlerinde 12 bin kişi evlerinden tahliye edildi.
Son haftalardaki etkili yağışlar sebebiyle ülke genelinde 89 bin kişi, geçici barınaklara ya da kamu binalarına sığınmak zorunda kaldı.

 

Son Güncelleme: 13.08.2019 13:36
Anahtar Kelimeler:
Myanmar Toprak Kayması
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