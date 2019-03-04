Myanmar'da yüzlerce kaçak fil dişi imha edildi

Uzak Doğu ülkesi Myanmar'ın Yangon şehrinde yakalanan yüzlerce fil dişi yetkililer tarafından imha edildi. 2013 yılından beri düzenli olarak kutlanan Dünya Vahşi Hayat Günü (World Wildlife Day) kapsamında filler ve gergedanlar gibi diş ve boynuzları için avlanan vahşi hayvanların yaşamlarına dikkat çekmek amacıyla yetkililer imha işlemini halka açık olarak yaptı. İmha edilmeden önce vahşi hayvanlara ait parçalar kamuya açık olarak sergilendi.

Myanmar'da filler sadece dişleri için değil aynı zamanda derileri için de avlanıyor. Uzmanlar kaçak avlanmanın bu şekilde devam etmesi durumunda 30 sene içerisinde ülkede fil neslinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirtiyor.

2016 yılında Kenya'da 16 bin fildişi, 343 gergedan boynuzu ve nesli tükenmekte olan başka hayvan ve bitkilerden elde edilen ürünlerin de içinde bulunduğu 105 tonluk bir yığın ateşe verilerek imha edilmişti.

Bu olay tarihin en büyük kaçak fil dişi ve gergedan boynuzu imhası olarak kayıtlara geçmişti.