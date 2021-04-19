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Myanmar'da protestolarda ölenlerin sayısı 737'ye çıktı

Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 737'ye yükseldi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 09:15
Myanmar'da protestolarda ölenlerin sayısı 737'ye çıktı
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Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte 7 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.

Toplam can kaybı 737 olarak güncellenirken 3 bin 229 kişinin darbeden bu yana gözaltında tutulduğu kaydedildi.

930 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, askeri darbe karşıtı muhalif milletvekillerinin oluşturduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), askeri yönetime karşı kurdukları "sivil hükümetin", Myanmar krizini görüşmek üzere 24 Nisan'da Endonezya'da yapılacak Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler zirvesinde temsil edilmesi talebinde bulundu.

Sivil hükümet temsilcilerinden Moe Zaw Oo, Voice of America'ya verdiği demeçte, "Eğer ASEAN Myanmar'daki durumun çözümünü istiyorsa, halk tarafından desteklenen Ulusal Birlik Hükümetini müzakerelere dahil etmeden hiçbir şey başaramayacağını bilmelidir." dedi.

Zaw Oo, sivil hükümetten temsilcilerin davet edilmesinin, askeri darbenin başarılı olmaması açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, "Şimdiye kadar ASEAN'dan bize bu konuda ulaşan olmadı. Bu meselenin titizlikle ele alınmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

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CRPH 16 Nisan'da, Myanmar'daki askeri hükümeti meşru görmediklerini belirtip halkın oylarıyla seçilmiş isimlerden oluşan Ulusal Birlik Hükümeti adı altında "sivil hükümet" kurduklarını duyurmuştu.

Sivil hükümetin kabinesinde, 1 Şubat darbesinden önce gözaltına alınan eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, "devlet başkanı" olarak yer alırken ülkenin gözaltındaki eski fiili lideri Aung San Suu Çii de "Devlet Danışmanı" olarak görevlendirilmişti.

Askeri darbeden sonra seçilmiş milletvekillerince kurulan CRPH, 1 Nisan'da Myanmar ordusunun 2008'de yaptığı yürürlükteki anayasayı tanımadıklarını duyurmuştu.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hâl ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.


 

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Son Güncelleme: 19.04.2021 10:09
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