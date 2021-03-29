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Myanmar'da protestolarda ölenlerin sayısı 459'a yükseldi

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 459'a ulaştı.

29 Mart 2021 Pazartesi 10:00
Myanmar'da protestolarda ölenlerin sayısı 459'a yükseldi
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Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayınladığı günlük raporda, son 24 saatte 36 can kaybının daha doğrulandığı belirtilerek toplam ölü sayısının en az 459 olduğu belirtildi.
Ülkede 2 bin 559 kişinin gözaltında olduğu ve hakkında gözaltı kararı bulunan 119 kişinin ise gizlendiği kaydedildi.
Öte yandan Myanmar ordusu ile Karen etnik grubuna ait silahlı grup Karen Ulusal Birliği (KNU) arasında çatışmalar dün de devam etti.
Karen eyaletine bağlı Hpapun bölgesinde Myanmar ordusunun hava saldırıları sonucu yaklaşık 3 bin sivil, yerleşim alanlarını terk etti.
Dün Mandalay'da Myanmar ordusunun kundakladığı bir binada bulunan 7 kişi yanarak can vermiş, 11 kişi yaralanmıştı.
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

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Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.
Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 450'nin üzerinde gösterici hayatını kaybetti.
Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

 

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Son Güncelleme: 29.03.2021 12:19
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