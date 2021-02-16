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Myanmar'da protestolar sürüyor

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar, askeri yönetimin internet erişimine yasak getirme kararına rağmen devam ediyor.

16 Şubat 2021 Salı 10:45
Myanmar'da protestolar sürüyor
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Protestocuların sosyal medyada paylaştığı görüntülere göre, başkent Nepido ve Yangon şehirlerinde toplanan farklı iş gruplarından darbe karşıtları, askeri yönetime karşı sivil itaatsizlik eylemi başlattı.

Protestoların 10. gününde meslektaşlarını sivil itaatsizlik hareketine katılmaya çağıran çok sayıda doktor, mühendis, devlet memuru ve öğretmen, darbeden önce gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile hükümet yetkililerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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ASKERİ YÖNETİM, DÜN İNTERNET ERİŞİMİNE YASAK GETİRMİŞTİ

Ülkedeki geniş çaplı protestoların sosyal medyada organize olmasını önlemek için askeri yönetim, dün internet erişimine geçici süreliğine yasak getirmişti.

Eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Suu Çii'nin ise 17 Şubat'a kadar gözaltında tutulacağı açıklanmıştı.

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Son Güncelleme: 16.02.2021 12:02
Anahtar Kelimeler:
Myanmarda Protestolar
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