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Myanmar'da devrik lider Suu Çii 4 yıl hapse mahkum edildi

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii, yasa dışı telsiz ithal etme ve bulundurma suçlamalarıyla yargılandığı davada, 4 yıl hapse çarptırıldı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 09:07
Myanmar'da devrik lider Suu Çii 4 yıl hapse mahkum edildi

Askeri darbeyle 1 Şubat 2021'de devrilen Suu Çii'nin yargılandığı bir dizi davadan ikincisinde karar açıklandı.

Başkent Nepido'daki mahkeme, resmi prosedürleri ihlal ederek telsiz ithal etmek ve bulundurmaktan suçlu bulduğu 76 yaşındaki Suu Çii'yi 4 yıl hapse mahkum etti.

Suu Çii, yargılandığı 11 farklı suçlamadan ilki olan, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal etmekten 6 Aralık'ta suçlu bulunarak 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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