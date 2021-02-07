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Myanmar'da darbe karşıtı protestolar 2. gününde

Myanmar'da Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı öne sürülerek gerçekleştirilen askeri darbenin ardından dün başlayan protestolar bugün de devam etti.

07 Şubat 2021 Pazar 10:30
Myanmar'da darbe karşıtı protestolar 2. gününde
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da meydanda toplanan binlerce kişi, darbeden önce gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'yi destekledi.
Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğini (NLD) simgeleyen kırmızı balonlar taşıyan kalabalık, "Askeri diktatörlük değil, demokrasi istiyoruz" şeklinde slogan attı.
Mawlamine şehrinde yaklaşık 100 kişinin darbeye karşı sokağa çıktığı ve Mandalay'da bir grup doktorun, sivil itaatsizlik eylemine başladığı bildirildi.
Yangon şehrinde dün binlerce kişinin protesto için sokaklara dökülmesinin ardından askeri yönetim, ülkede interneti bir süreliğine engelleme kararı almıştı.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

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Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. 
Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.
Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, askeri darbenin başarısız olması için tüm aktörleri ve uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.
 

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Son Güncelleme: 07.02.2021 13:00
Anahtar Kelimeler:
Myanmarda Darbe Karşıtı Protestolar
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