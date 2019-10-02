Myanmar'da bu yıl 200'e yakın insan kaçakçılığı vakası ortaya çıkarıldı

Myanmar'da bu yılın 9 aylık bölümünde ülke genelinde 200'e yakın insan kaçakçılığı vakası tespit edildiği bildirildi.
Şinhua ajansının haberine göre, Myanmar İnsan Ticaretiyle Mücadele Polis Gücü verileri, emniyet güçlerinin, bu yılın ocak-eylül döneminde 191 insan kaçakçığı vakasını açığa çıkardığını ortaya koydu.
Veriler, söz konusu vakalarla ilgili 556 kişinin insan kaçakçılığı ile suçlandığını ve 279 kişinin mağdur olduğunu gösterdi.
Myanmar'da bu yılın 9 aylık bölümünde ülke genelinde 200'e yakın insan kaçakçılığı vakası tespit edildiği bildirildi.