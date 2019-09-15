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Müzede şok! Sergiye çıkarılan 7 milyon TL’lik klozet çalındı

İngiltere'de Blenheim Sarayı'na giren hırsızlar 'Amerika' adlı 18 ayar altın klozeti yerinden sökerek götürdü.

Müzede şok! Sergiye çıkarılan 7 milyon TL’lik klozet çalındı

İngiltere'de Blenheim Sarayı'na giren hırsızlar 'Amerika' adlı 18 ayar altın klozeti yerinden sökerek götürdü.

15 Eylül 2019 Pazar 14:24
Müzede şok! Sergiye çıkarılan 7 milyon TL’lik klozet çalındı

İngiltere’de eski Başbakan Winston Churchill’in doğduğu saraydan değeri 1 milyon sterlini ( 7.1 milyon TL )geçen altın klozetin çalındığı belirtildi. İngiliz basınına göre, olay gece saat 04.50 sıralarında Blenheim Sarayı’nda meydana geldi.

Binaya giren kişiler, bir sergi kapsamında saraya getirilen  “Amerika” adlı 18 ayar altın klozeti yerinden sökerek götürdü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan polis yetkilisi Jess Milne, kurulu haldeki klozetin yerinden sökülmesinin “ciddi zarara ve su baskınına yol açtığını” söyledi.

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En az iki aracın kullanıldığı olayla ilgili 66 yaşındaki bir kişi gözaltına alınsa da klozet henüz bulunamadı.

Blenheim Sarayı’ndan yapılan açıklamada da “öngörülemeyen bir olay” nedeniyle binanın kapalı olacağı belirtildi.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın sergisinin bir parçası olan klozet, 2016’da New York’taki Guggenheim Müzesi’nde sergilenmiş ve ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştu. Kullanım 3 dakikayla sınırlandırılırken kapıda da korumalar beklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump’a da teklif edilen ve değeri 1 milyon sterlini geçen klozet, perşembe günü Blenheim Sarayı’nda sergilenmeye başlanmıştı.

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