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Muz, Nohut Ve Yer Fıstığı Yetersiz Beslenen Çocukların Gelişiminde Etkili

Ankara, 12 Temmuz 19 : Bilim insanları, muz, nohut ve yer fıstığı yönünden zengin bir diyetin yetersiz beslenen çocuklarda bağırsak bakterilerini iyileştirdiğini ve büyümelerine yardımcı olduğunu tespit etti.

Muz, Nohut Ve Yer Fıstığı Yetersiz Beslenen Çocukların Gelişiminde Etkili

Ankara, 12 Temmuz 19 : Bilim insanları, muz, nohut ve yer fıstığı yönünden zengin bir diyetin yetersiz beslenen çocuklarda bağırsak bakterilerini iyileştirdiğini ve büyümelerine yardımcı olduğunu tespit etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:39
Muz, Nohut Ve Yer Fıstığı Yetersiz Beslenen Çocukların Gelişiminde Etkili

Ankara, 12 Temmuz 19 : Bilim insanları, muz, nohut ve yer fıstığı yönünden zengin bir diyetin yetersiz beslenen çocuklarda bağırsak bakterilerini iyileştirdiğini ve büyümelerine yardımcı olduğunu tespit etti.
BBC’de yer alan haberde, ABD’li bilim insanlarının Bangladeşli çocuklara yönelik yaptığı araştırmada muz, nohut ve yer fıstığının vücuttaki sağlıklı mikropları artırdığı ve çocukların gelişimine yardımcı olduğu sonucuna varıldı.
Araştırmacılar, öncelikle Bangladeşli çocukların sağlıklı bağırsaklarında bulunan başlıca bakteri türlerini inceledi, ardından da hayvanlarda hangi tür besin setlerinin bu bakteri türlerini güçlendirdiğini test etti.
Son olarak yetersiz beslenen 12 ila 18 aylık 68 bebek üzerinde çeşitli besinlerden oluşan diyet türlerini deneyen araştırmacılar içlerinde muz, soya, yer fıstığı unu ve nohutun bulunduğu diyet türünün kemik büyümesi, beyin gelişimi ve bağışıklık fonksiyonu ile bağlantılı bağırsak bakterilerini artırdığını tespit etti.

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Çocukların gelişiminin yakından izlendiği araştırmada elde edilen sonuçların yetersiz beslenen çocuklarda kemik, beyin ve vücut gelişimine yardımcı olması bekleniyor.
Dünya Sağlık Örgütü, dünyada beş yaşın altında yaklaşık 150 milyon çocuğun yetersiz beslendiğini belirtiyor.
(AA/ÖZ/HA)
 

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