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Mutasyona uğrayan virüs Çin'de de görüldü

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Şangay'da rastlandığını açıkladı.

01 Ocak 2021 Cuma 09:15
Mutasyona uğrayan virüs Çin'de de görüldü
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23 yaşındaki kadın hasta, Çin'de, COVID-19'un mutasyon geçirmiş bu türüne yakalanmış tespit edilen ilk vaka oldu.

Yetkililer, virüse yakalanan kadının 14 Aralık'ta İngiltere'den döndüğünü ve bu kişinin temasta bulunduğu kişilerin tespiti için araştırma yapıldığını açıkladı.

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İngiltere'de, COVID-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar en az 18 ülkede daha rastlandı.

Aralarında Çin ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 52 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Mutasyona Uğrayan Virüsçin Koronavirüs
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