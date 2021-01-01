Mutasyona uğrayan virüs Çin'de de görüldü

23 yaşındaki kadın hasta, Çin'de, COVID-19'un mutasyon geçirmiş bu türüne yakalanmış tespit edilen ilk vaka oldu.
Yetkililer, virüse yakalanan kadının 14 Aralık'ta İngiltere'den döndüğünü ve bu kişinin temasta bulunduğu kişilerin tespiti için araştırma yapıldığını açıkladı.İngiltere'de, COVID-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar en az 18 ülkede daha rastlandı.
Aralarında Çin ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 52 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.