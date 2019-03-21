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Musul\'da Feribot Battı: 71 Ölü

Musul, 21 Mart 19 : Irak\'ın Musul kentinde bir feribotun batması sonucu 71 kişi hayatını kaybetti.

Musul\'da Feribot Battı: 71 Ölü

Musul, 21 Mart 19 : Irak\'ın Musul kentinde bir feribotun batması sonucu 71 kişi hayatını kaybetti.

21 Mart 2019 Perşembe 19:34
Musul\'da Feribot Battı: 71 Ölü

Musul, 21 Mart 19 : Irak'ın Musul kentinde bir feribotun batması sonucu 71 kişi hayatını kaybetti.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Musul'da Dicle Nehri açıklarında bir feribotun batması sonucu şu ana kadar 71 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi. 

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında 19'u çocuk 55 kişinin kurtarıldığı aktarılırken, feribotta kapasitesinden daha fazla kişi bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Irak Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise Musul'daki Adli Tıp Kurumu'na 30 kişinin getirildiğini duyurdu.

Yerel kaynaklar, feribotun kapasitesinin 50 kişilik olduğunu iddia ediyor.

(AA/ÖZ/HÖ)

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