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Müslüman modelin başörtüsü karşıtlığına eleştirisi viral oldu

Instagram’da Müslüman bir model Fransa’nın başörtü yasağını çektiği selfie ile eleştirdi. Hands off my hijab (Başörtümden elin çek) kampanyası ABD kongre üyesi İlhan Omar'ın da aralarında olduğu binlerce kişi tarafından destek gördü.

27 Nisan 2021 Salı 09:00
Müslüman modelin başörtüsü karşıtlığına eleştirisi viral oldu
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Fransa'da başörtüsü için önerilen yasağı eleştiren Somali kökenli Norveçli bir model, Müslüman kadınlara karşı “köklü klişelerle” mücadele etmek istediğini söyleyerek harekete geçti.

Rawdah Mohamed adlı model Twitter, Instagram ve TikTok'ta trend olan bir kampanya başlatarak, elinde “başörtümden elini çek” yazısıyla Instagram'da bir selfie paylaştı.

Mohamed, şunları yazdı: "Başörtüsü yasağı, hükümetten gelen nefret dolu söylemdir ve dini değerler ve eşitliğin muazzam bir başarısızlığı olarak düşecektir."

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Mohamed birçok işi de başörtüsü nedeniyle kaybettiğini söyledi.

ABD kongre üyesi İlhan Omar'ın yanı sıra uluslararası binlerce kadın tarafından destek gördü.

Fransız hükümetinin başörtüsü yasağı önerisi

Senato'dan 'ayrılıkçı' yasa tasarısına başörtüsü yasağını içeren 3 madde ekleme kararı alınmıştı.

Fransız Senatosu  "ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısına eklenmesi için okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını yasaklayan maddeleri onaylamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FransaBaşörtüsü
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