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Müslüman komedyen tehditler nedeniyle mesleği bıraktı

Hindistan'da Hindu milliyetçisi grupların tehditlerinin ardından gösterileri iptal edilen Müslüman komedyen Munawar Faruqui mesleği bıraktı.

30 Kasım 2021 Salı 09:20
Müslüman komedyen tehditler nedeniyle mesleği bıraktı

Munawar Faruqui, komedyenliği bırakmasını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımında "Nefret kazandı" ifadesini kullanan Faruqui, çok sayıda programının iptal edilmesinin ardından komedyenliği bıraktığını ve "sanatın kaybettiğini" söyledi.

Faruqui, kendisi ve izleyicilere yönelik aldığı tehditler nedeniyle son iki ayda 12 komedi gösterisinin iptal edildiğini vurguladı

"Yapmadığım espriler nedeniyle beni hapse atmak, gösterilerimi iptal etmek adil değil. Gösteriler, dinine bakılmaksızın Hindistan'da insanlar tarafından sevildi. Bu adil değil."

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Hint tanrılarından "uygunsuz" şekilde bahsettiği için tutuklanmıştı

Müslüman komedyen Faruqui, İktidardaki Hindistan Halk Partisinin milletvekillerinden birinin oğlu tarafından Hint tanrılarından "uygunsuz" şekilde bahsettiği gerekçesiyle yapılan şikayetin ardından, 1 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Faruqui, tamamlanan yargı süreçlerinin ardından 7 Şubat'ta serbest bırakılmıştı.

Hindu gruplar, sosyal medyada Faruqui'yi hedef alarak gösterilerini basmak ve izleyicilere zarar vermekle tehdit ediyordu.

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