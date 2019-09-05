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Muhammed Mursi'nin 24 yaşındaki oğlunun kalp krizi geçirerek öldüğü öne sürüldü

Mısır'ın darbeyle görevden alınarak tutuklanan, bu yıl içerisinde çıkarıldığı duruşma sırasında ise fenalaşan ve hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin en küçük oğlu Abdullah Mursi hayatını kaybetti.

Muhammed Mursi'nin 24 yaşındaki oğlunun kalp krizi geçirerek öldüğü öne sürüldü

Mısır'ın darbeyle görevden alınarak tutuklanan, bu yıl içerisinde çıkarıldığı duruşma sırasında ise fenalaşan ve hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin en küçük oğlu Abdullah Mursi hayatını kaybetti.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:05
Muhammed Mursi'nin 24 yaşındaki oğlunun kalp krizi geçirerek öldüğü öne sürüldü

Mısır'ın darbeyle görevden alınarak tutuklanan, bu yıl içerisinde çıkarıldığı duruşma sırasında ise fenalaşan ve hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin en küçük oğlu Abdullah Mursi hayatını kaybetti.

24 yaşındaki Abdullah Mursi'nin ailesi ve avukatlarından yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kalp krizi sonucu öldüğü öne sürüldü.

Mısır'ın başkenti Kahire'de arkadaşıyla birlikte arabada yolculuk eden Abdullah Mursi'nin göğsünde bir ağrı hissetmeye başladığı, kısa bir süre içerisinde de hayatını kaybetti.

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Muhammed Mursi, 2012 yılında Mısır tarihinin demokratik yollarla iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuş, ancak iktidardaki ilk yılının sonunda askeri darbe ile görevden alınıp tutuklanmıştı.

Muhammed Mursi'nin de üyesi olduğu Müslüman Kardeşler hareketi ise askeri yönetim tarafından 'terör örgütü' ilan edilip üyeleri tutuklanıp idam cezalarına çarptırılmıştı.

Muhammed Mursi, bu yıl Haziran ayındaki duruşmada esnasında fenalaşarak kısa süre içerisinde hayatını kaybetmişti. Mursi öldüğünde 67 yaşındaydı.  Kahire Basavcılığı'ndan yapılan açıklamalarda Mursi'nin de kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Son Güncelleme: 05.09.2019 16:23
Anahtar Kelimeler:
Muhammed Mursinin Oğlu
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