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Muhalif Guaido, hükümetle müzakere ettiğini açıkladı

Muhalif Guaido, hükümetle müzakere ettiğini açıkladı

26 Mayıs 2019 Pazar 06:25
Muhalif Guaido, hükümetle müzakere ettiğini açıkladı

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile Norveç'te görüştüklerini belirtti.

Aylardır tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela'da hükümeti devirmek için ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinden destek alan Guaido, defalarca reddettiği müzakere masasına oturduğunu yazılı açıklamayla duyurdu. 

Geçen yıl yapılan Devlet Başkanlığı seçimini yüze 68'le kazanan Maduro'ya karşı birçok kez darbe çağrısına ve bir de başarısız askeri kalkışmaya imza atan Guaido, açıklamasında görüşmelerin yine bu amaç doğrultusunda yapıldığını iddia etti. 

Guaido, müzakere heyetinde AN İkinci Başkan Yardımcısı Stalin Gonzales, eski milletvekilleri Fernando Martinez Mottola ve Gerardo Blyde ile teknik danışmanlık görevinde Vicente Diaz'ın bulunduğunu kaydetti. 

Görüşmelere dair 2 hafta önce basına yansıyan ve Guaido'nun yalanladığı haberlerde de bu isimlerin müzakere heyetinde olduğu belirtilmişti.

Juan Guaido, "Venezuela halkına, Silahlı Kuvvetlere ve uluslararası topluma" yönelik yaptığı açıklamada ayrıca "rejim" olarak nitelediği hükümet tarafından "kandırılmamak ve bölünmemek" için bundan sonra sık sık müzakerelerle ilgili beyanatta bulunacağını vurguladı.

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Guaido, müzakereleri ilk başlarda yalanlamış, daha sonra "Norveç hükümetinin iyi niyetli girişimlerini karşılıksız bırakmamak için" bir heyetin hükümetle görüştüğünü kabul etmişti. 

Bu arada Norveç tarafı da Guaido'nun yazılı açıklamasından hemen önce resmi açıklamayla başkent Oslo'da Maduro hükümeti ve muhaliflerin ikinci görüşme için bir araya geleceğini duyurdu.

Öte yandan ülke basınındaki haberlere göre Guaido, Barquisimeto kentinde taraftarları ile bir araya geldi ve halkı bugün için sokağa çıkmaya çağırdı.

Yılbaşından bu yana büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Son Güncelleme: 26.05.2019 09:27
Anahtar Kelimeler:
Juan Guaido
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