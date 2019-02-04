Muhafazakar Polonya'da değişim isteyen eşcinsel politikacı parti kurdu

İnsan hakları ihlallerinden ötürü Avrupa Birliği'nin hedef tahtasında bulunan Polonya'da değişim rüzgarları estirmeye çalışan eşcinsel ve ateist Polonyalı politikacı Robert Biedron, merkez sol çizgide yer alan ve "Bahar" olarak adlandırılan yeni bir parti kurdu.

Polonya'nın 90 bin nüfuslu Slupsk kentinin eski Belediye Başkanı Robert Biedron Avrupa Birliği yanlısı olduklarını ve Katolik Kilisesi'ne yakın olan iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'ne karşı bir güç oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

AP seçimlerine katılacak

Robert Biedron'un Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olması bekleniyor.

Bir kamuoyu yoklamasına göre Robert Biedron'un hareketi ülkenin üçüncü büyük partisi olma yolunda ilerliyor.

Dİn/Devlet ayrımına büyük önem veriyor

Din/Devlet ayrımına büyük önem veren 42 yaşındaki Robert Biedron muhafazar ve Katolik Polonya'da büyük değişiklikler yapmak istiyor ancak herhangi bir seçimi kazanması için tek başına hareket etmesinin yeterli olmayacağı belirtiliyor.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, sosyal yardımları artırma ve vergi indirimleri vaadinde bulunmuştu.

Avrupa Komisyonu insan hakları ihlallerinden ötürü Polonya hakkında soruşturma başlattı ve demokrasinin tehdit altında olduğunu dile getirdi.

Robert Biedron Polonya'da açıkça eşcinsel olduğunu açıklayan ilk siyasetçi konumunda bulunuyor.



