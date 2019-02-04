Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102255
ALTIN
219.815
DOLAR
5.2144
STERLİN
6.8065
EURO
5.9640
Prof. Dr. Akile Büke'ye bu kıyak kimden?
PROF. DR. AKİLE BÜKE’YE BU...
Banka hesabını boşalttılar
BANKA HESABINI BOŞALTTILAR
Dışarıya çıkmasına izin vermeyen eşini dövdü, ölümle tehdit etti…
KARISINI DARP ETTİ
Devletin ihmali kaza getirdi
Devletin ihmali kaza getirdi
banner282

Muhafazakar Polonya'da değişim isteyen eşcinsel politikacı parti kurdu

Muhafazakar Polonya'da değişim isteyen eşcinsel politikacı parti kurdu

04 Şubat 2019 Pazartesi 21:31
Muhafazakar Polonya'da değişim isteyen eşcinsel politikacı parti kurdu

İnsan hakları ihlallerinden ötürü Avrupa Birliği'nin hedef tahtasında bulunan Polonya'da değişim rüzgarları estirmeye çalışan eşcinsel ve ateist Polonyalı politikacı Robert Biedron, merkez sol çizgide yer alan ve "Bahar" olarak adlandırılan yeni bir parti kurdu.

Polonya'nın 90 bin nüfuslu Slupsk kentinin eski Belediye Başkanı Robert Biedron Avrupa Birliği yanlısı olduklarını ve Katolik Kilisesi'ne yakın olan iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'ne karşı bir güç oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

AP seçimlerine katılacak
Robert Biedron'un Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olması bekleniyor.

Bir kamuoyu yoklamasına göre Robert Biedron'un hareketi ülkenin üçüncü büyük partisi olma yolunda ilerliyor.

Dİn/Devlet ayrımına büyük önem veriyor
Din/Devlet ayrımına büyük önem veren 42 yaşındaki Robert Biedron muhafazar ve Katolik Polonya'da büyük değişiklikler yapmak istiyor ancak herhangi bir seçimi kazanması için tek başına hareket etmesinin yeterli olmayacağı belirtiliyor.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, sosyal yardımları artırma ve vergi indirimleri vaadinde bulunmuştu.

Avrupa Komisyonu insan hakları ihlallerinden ötürü Polonya hakkında soruşturma başlattı ve demokrasinin tehdit altında olduğunu dile getirdi.

Robert Biedron Polonya'da açıkça eşcinsel olduğunu açıklayan ilk siyasetçi konumunda bulunuyor.


 

Son Güncelleme: 04.02.2019 23:03
Anahtar Kelimeler:
PolonyaEşcinsel Politikacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kopenhag Işık Festivali'nde bulutlar bile rengarenk
Kopenhag Işık Festivali'nde bulutlar bile rengarenk
Yemen Esir Takası Görüşmeleri Yarın Ürdün'de Başlıyor
Yemen Esir Takası Görüşmeleri Yarın Ürdün'de Başlıyor
Suudi Arabistan Ülkeye Girmeye Çalışan 20 Bin Yemenli'yi Yakaladı
Suudi Arabistan Ülkeye Girmeye Çalışan 20 Bin Yemenli'yi Yakaladı
Maduro Papa'ya Mektup Yazdı
Maduro Papa'ya Mektup Yazdı
İran'dan
İran'dan "ab İle Mali Mekanizmada Şart Kabul Etmiyoruz" Açıklaması
Dijital Platformlar
Dijital Platformlar "nefret Söylemiyle" Mücadeleyi Hızlandırdı
2018'de yaklaşık 10 milyon kişi kanserden öldü
2018'de yaklaşık 10 milyon kişi kanserden öldü
İran'da 50 Bin Mahkum İçin Af Çıkarılıyor
İran'da 50 Bin Mahkum İçin Af Çıkarılıyor
Angelına Jolıe, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanları Ziyaret Edecek
Angelına Jolıe, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanları Ziyaret Edecek
Ab Venezuela'da Birlik Olamadı
Ab Venezuela'da Birlik Olamadı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim