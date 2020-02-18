MS hastalığı kadınlarda daha fazla görülüyor

SBÜ GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ŞEREF DEMİRKAYA: "HASTALIĞIN 20-40 YAŞ ARALIĞINDA ORTAYA ÇIKTIĞINI BİLİYORUZ. İLK ATAĞINI O YAŞLARDA YAPIYOR. KADINLAR DA ÜÇ KAT FAZLA OLMASI NEDENİYLE MAALESEF DOĞURGANLIK ÇAĞINDA YAKALANIYORLAR"

"ARTIK 10'UN ÜZERİNDE TEDAVİ İLACIMIZ VAR. HER HASTALIĞIN FARKLI DÖNEMLERİ OLUYOR, HER DÖNEMİNDE DEVREYE GİREBİLİYORUZ. GELECEKTE DE BİRKAÇ YIL İÇERİSİNDE YENİ İLAÇLARIN EKLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Demirkaya, Multipl Skleroz (MS) hastalığının kadınlarda erkeklere göre daha fazla görüldüğünü belirterek, "Artık 10'un üzerinde tedavi ilacımız var. Her hastalığın farklı dönemleri oluyor, her döneminde devreye girebiliyoruz." dedi.

Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz kongresi için Antalya'ya gelen Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hastalığa genetik ve çevresel etmenlerin neden olabildiğini, bazı enfeksiyonların da bu konuda tartışıldığını söyledi.

Sigara, obezite, D vitamini düşüklüğünün de hastalığı tetikleyebildiğini aktaran Demirkaya, kuzeye ve güneye gidildikçe MS'in görülme sıklığının arttığını dile getirdi.

MS üzerine bilimsel çalışmalar yürütüldüğüne işaret eden Demirkaya, şunları kaydetti:



"Türkiye'de 70 bin civarında MS hastası olduğunu düşünüyoruz. Hastalığın 20-40 yaş aralığında ortaya çıktığını biliyoruz. İlk atağını o yaşlarda yapıyor. Kadınlar da üç kat fazla olması nedeniyle maalesef doğurganlık çağında yakalanıyorlar."Demirkaya, MS'in öldürücü, bulaşıcı veya bir akıl hastalığı olmadığını, uzun süre tedavi gerektirdiğini ifade etti.Kadınların MS hastalığından tedirgin olduğuna değinen Demirkaya, "Hastalarımızda en çok rastladığımız, 'Acaba MS çocuğuma da geçer mi? Evlilik düşünüyorum çocuğum olur mu?' kaygısı var. Genetik geçişi olan bir hastalık değil ama genetik yatkınlığı olan bir hastalıktır. MS'li hastalarımızın çocukları da MS'li olacak diye bir durum yok. Ama MS olmayan ailelere göre görülme riski biraz daha yüksek." diye konuştu.Kadınların doğum yapmasının hastalığı kötüleştirdiği ya da iyileştirdiği yönünde bir veri olmadığını belirten Demirkaya, bazı ailelerde de "doğumun kadının vücudunu yenilediği ve hastalığı atabileceği" düşüncesi olduğunu ancak bu düşüncenin gerçeği yansıtmadığını söyledi.MS'in her aşamasında müdahil olabildikleri tedavi seçenekleri olduğuna dikkati çeken Demirkaya, "Artık 10'un üzerinde tedavi ilacımız var. Her hastalığın farklı dönemleri oluyor, her döneminde devreye girebiliyoruz. Gelecekte de birkaç yıl içerisinde yeni ilaçların eklenmesini bekliyoruz." dedi.