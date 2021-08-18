Mozambik’te temiz suya ulaşmanın bedeli: 1,8 milyar dolar

Mozambik Bayındırlık ve İskan Bakanı Osvaldo Machatine, yaptığı açıklamada, ülke halkının temiz suya ulaşabilmesi için özel sektöre "yatırım" çağrısında bulundu.

Tüm Mozambiklilerin temiz suya ulaşabilmesi için 1,8 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Machatine, "Bu, büyük bir çaba ancak ulaşılmaz değil" dedi.

"Yatırımlarla kayıp azaltılabilir"

Hükümet olarak yapılacak çeşitli projelerle 2025'e kadar su şebeke sistemlerini yüzde 65'ten yüzde 82'ye çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Machatine, "Altyapı yetersizliği nedeniyle temiz suyu yüzde 50 ile 55 oranında kaybediyoruz. Özel sektör yatırımlarıyla bu kayıp azaltılabilir" ifadesini kullandı.