Mozambik\'teki Kasırga Ve Sel

DEVLET BAŞKANI FİLİPE NYUSİ, SEL VE KASIRGA NEDENİYLE ÖLÜ SAYISININ RESMİ OLARAK 84 OLARAK AÇIKLANDIĞINI ANCAK BU RAKAMIN BİNİ AŞABİLECEĞİNİ BİLDİRDİ

Abuja, 18 Mart 19 (.): Mozambik Devlet Başkanı FilipeNyusi, ülkedeki kasırga ve sel nedeniyle ölü sayısının bini geçebileceğini belirtti.

Nyusi, radyoda yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan sel ve kasırga nedeniyle ölü sayısının resmi olarak 84 olarak açıklandığını ancak bu rakamın bini aşabileceğini ifade etti.

Kasırga ve selden etkilenen bazı bölgeleri ziyaret eden Nyusi, su üzerinde yüzen cesetleri gördüğünü söyledi.

Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan etkilendi.

Bu arada Birleşmiş Milletler verilerine göre, Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de toplam 1,5 milyon kişi tropikal hortumdan etkilendi.

(AA/TUĞ/ŞEB)