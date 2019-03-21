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Mozambik\'te 15 Bin Kişi Kurtarılmayı Bekliyor

Abuja, 21 Mart 19 : Güney Afrika ülkelerinden Mozambik\'te, kasırga ve sel nedeniyle evlerin çatısında ve ağaçlarda mahsur kalan 15 bin kişinin hala kurtarılmayı beklediği bildirildi.

Mozambik\'te 15 Bin Kişi Kurtarılmayı Bekliyor

Abuja, 21 Mart 19 : Güney Afrika ülkelerinden Mozambik\'te, kasırga ve sel nedeniyle evlerin çatısında ve ağaçlarda mahsur kalan 15 bin kişinin hala kurtarılmayı beklediği bildirildi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:31
Mozambik\'te 15 Bin Kişi Kurtarılmayı Bekliyor

Abuja, 21 Mart 19 : Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te, kasırga ve sel nedeniyle evlerin çatısında ve ağaçlarda mahsur kalan 15 bin kişinin hala kurtarılmayı beklediği bildirildi.

Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, yaptığı açıklamada, ülkede afete sebep olan Idai kasırgası ve ardından oluşan seller nedeniyle 15 bin kişinin hala kurtarılmayı beklediğini belirtti.

Correia, sel ve taşkınlar nedeniyle bu kişilerin evlerin çatısında ve ağaçlarda mahsur kaldıklarını söyledi.

Afet nedeniyle 300 kişinin cesedine ulaşıldığını aktaran Correia, yaklaşık 3 bin kişinin de kurtarıldığını kaydetti.

Mozambik'te geçen hafta meydana gelen Idai kasırgası ve seller nedeniyle yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan etkilenmişti.

Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkede kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler anısına dün 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

 (AA/FG)

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