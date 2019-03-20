Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104443
ALTIN
229.608
DOLAR
5.4771
STERLİN
7.2515
EURO
6.2180
Denktaş: "Nakit akışı başlıyor"
DENKTAŞ: "NAKİT AKIŞI BAŞLIYOR"
Tatar: “Bu elektrik zamları normal değil”
TATAR: “BU ELEKTRİK ZAMLARI NORMAL...
53 gram uyuşturucu soruşturması
53 GRAM UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI
Karadağ'a 15 ay hapis cezası
KARADAĞ'A 15 AY HAPİS CEZASI
banner306

Mozambik ve Zimbabve'de kasırga bilançosu: En az 300 ölü

Mozambik ve Zimbabve'de kasırga bilançosu: En az 300 ölü

20 Mart 2019 Çarşamba 11:45
Mozambik ve Zimbabve'de kasırga bilançosu: En az 300 ölü

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik ve Zimbabve'yi vuran Idai adlı tropikal fırtına nedeniyle 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülke yetkilileri bu sayını katlanarak artabileceği uyarısında bulundu.

Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle binlerce ev kullanılamaz hale geldi, yollar ve köprüler zarar gördü, yüzlerce kişi yaralandı.Birleşmiş Milletler (BM), Güney Afrika ülkelerindeki tropikal fırtına nedeniyle 5 milyondan fazla kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyabileceğini belirtti.

Bölgede son bir haftadır devam eden kuvvetli yağış, fırtına ve sel milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkilerken yüzlerce kişiden de haber alınamıyor.

Tropikal fırtına ve selden en fazla etkilenen ülke Mozambik oldu. Resmi rakamlara göre fırtına ve sel nedeniyle en az 200 kişi hayatını kaybetti.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, afet bölgelerini ziyaretinin ardından bazı bölgelerde sel sularında çok sayıda ceset gördüğüne dikkat çekerek, ölü sayısının bini aşmış olabileceğini söyledi.

Fırtına ve sel Malavi'nin güneyindeki 14 bölgeyi etkisi altına aldı ve 56 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.Ülkede 20 binden fazla ev zarar görürken 50 binden fazla insan evsiz kaldı.Malavi'de onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanırken, Malavi Devlet Başkanı Arthur Peter Mutharika, ülkede ulusal felaket ilan etti.

Zimbabve'nin Chimanimani bölgesinde etkili olan şiddetli yağış ve tropikal fırtınada yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.Yağış ve hortumdan ülkede milyonlarca kişi etkilenirken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ise ülkesindeki felaket nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü.

Birleşmiş Millerler (BM), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) başta olmak üzere uluslararası yardım kuruluşları Güney Afrika ülkelerine yardım için harekete geçti.

Sel ve fırtınadan etkilenen bölgelere şimdiye kadar 350 bin dolara yakın yardım yapıldığı açıklandı.Sel mağdurları için Mazombik'in Zambezia ve Tete bölgelerinde 16 geçici yerleşme merkezi kurulurken, mağdurların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere giyecek, gıda ve battaniye gibi malzemeler gönderildi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) ise fırtınadan etkilenen bölgelere gıda yardımı göndermeye başladı. WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, gazetecilere yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yoluyla ulaşılamayan bölgelere yardımları uçak ve teknelerle göndermeyi planladıklarını aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Mozambik Zimbabve Kasırga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'nın ilk su altı restoranı 'Under' kapılarını açıyor
Avrupa'nın ilk su altı restoranı 'Under' kapılarını açıyor
Çin masrafı kısmak için 'Sherlock Holmes' polis köpeklerini klonluyor
Çin masrafı kısmak için 'Sherlock Holmes' polis köpeklerini klonluyor
Araştırma: Esrar kullanımı psikoz riskini artırıyor
Araştırma: Esrar kullanımı psikoz riskini artırıyor
Dev uçağın ilk Türk kadın pilotu
Dev uçağın ilk Türk kadın pilotu
İsrail'den BM üyelerine, aleyhine oy kullanmama çağrısı
İsrail'den BM üyelerine, aleyhine oy kullanmama çağrısı
Libya açıklarında kurtarılan 49 düzensiz göçmen İtalya'da
Libya açıklarında kurtarılan 49 düzensiz göçmen İtalya'da
Kazakistan'ın yeni lideri Tokayev'in ilk planı: Başkentin adı Nursultan olsun
Kazakistan'ın yeni lideri Tokayev'in ilk planı: Başkentin adı Nursultan olsun
Afganistan'da sel felaketi: 13 ölü
Afganistan'da sel felaketi: 13 ölü
“Brexit'in ertelenmesinin AB'ye maliyeti olur“
“Brexit'in ertelenmesinin AB'ye maliyeti olur“
Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü sayısı 104'e yükseldi
Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü sayısı 104'e yükseldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim