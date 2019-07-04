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Mozambik'te terör saldırısı

Mozambik'te terör saldırısı

04 Temmuz 2019 Perşembe 06:57
Mozambik'te terör saldırısı

Mozambik'te terör saldırısı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Mozambik Polis Sözcüsü Orlando Mudumane, yaptığı açıklamada, ülkenin Cabo Delgado vilayetine bağlı Itole köyünde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Mudumane, saldırganların yakalandığını ifade etti.

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Mozambik’te geçen seneden beri kamu binalarına ve güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terör saldırısı düzenlendi. 
Saldırılardan Eş-Şebab olarak adlandırılan terör örgütü sorumlu tutulurken, grubun Somali'de aynı ismi taşıyan örgütle bağlantısının olup olmadığı henüz doğrulanmadı. 
Halkın çoğunluğunun Müslüman olduğu Cabo Delgado vilayeti aynı zamanda zengin doğal gaz kaynaklarına sahip.
 

Son Güncelleme: 04.07.2019 10:12
Anahtar Kelimeler:
Mozambik Terör
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