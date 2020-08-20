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Mozambik'te sıtmadan son 6 ayda 365 kişi öldü

Mozambik'te son 6 ayda 365 kişinin sıtma salgınında hayatını kaybettiği açıklandı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 09:10
Mozambik'te sıtmadan son 6 ayda 365 kişi öldü
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Mozambik Sağlık Bakanı Armindo Tiago, yaptığı açıklamada, dünyada yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını yayılmaya devam ederken, ülkenin sıtma salgınının etkisi altında olduğunu belirtti.

Tiago, ülkede ocak-haziran aylarında 35 bin 136 sıtma vakası görüldüğünü ve 365 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

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Sıtmanın Mozambik'in en büyük sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Tiago, salgınla mücadelede çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tiago, "Son 5 yılda sıtmadan ölenlerin sayısında bir azalma olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu, sıtmayla mücadelede bir başarı elde ettiğimizi gösteriyor." dedi.

Mozambik'te sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim ile nisan arasındaki yağışlı dönemde sıklıkla sıtma vakalarına rastlanıyor.

Ülkede geçen sene 44 bin 320 sıtma vakası görülmüş, 465 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mozambik Sıtma
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