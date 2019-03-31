Mozambik'te kolera vakaları son 48 saatte iki kat arttı

Afrika ülkelerini vuran Idai Kasırgası nedeniyle kolera salgının baş gösterdiği Mozambik'te, hastalığa yakalananların sayısı son 48 saatte iki katına çıktı. Resmi kaynaklara göre sahil kenti Beira'da 271 kolera vakası rapor edildi. Bu sadece kayıtlara geçen rakamlar, gerçek sayı ise henüz bilinmiyor.

Mozambik, Zimbabve ve Malavi'de, Idai Kasırgası ve sonrasında meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı ise 746'ya yükseldi.

Beira'da kolera salgınını önlemek amacıyla kurulan bir sağlık merkezinin açılışında konuşan Çevre Bakanı Celso Correia, son 48 saatte 138 kişiye kolera teşhisi konulduğunu aktardı. Sağlık merkezlerinde can kaybı rapor edilmezken, cuma günü kolera belirtileri gösteren en az 2 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

Mozambik ve Zimbabve'deki acil durum ekipleri, kasırganın ağır yıkıma yol açtığı bazı bölgelere halen ulaşabilmiş değil.

Son beş yılda kolera salgınının sıklıkla görüldüğü Mozambik'te, en son Şubat 2018'de sona eren salgında 2 bin kişi koleraya yakalanmıştı.

Idai Tropikal Siklonu, 11 Mart'ta Afrika'nın güneydoğusunda yer alan Mozambik ve Malavi sahillerine ulaşarak, 14 Mart'ta Beira liman kentinde 500 binden fazla insana ve çevresine yıkım getirdi. Felaketten 11 Mart'tan beri yarısı çocuk olmak üzere 1,7 milyon insan etkilendi.