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Mozambik'te 50 terörist etkisiz hale getirildi

Güney Afrika ülkesi Mozambik'in kuzeyinde güvenlik güçlerince iki günde düzenlenen terör operasyonlarında 50 terörist etkisiz hale getirildi.

15 Mayıs 2020 Cuma 09:15
Mozambik'te 50 terörist etkisiz hale getirildi
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Mozambik İçişleri Bakanı Amade Miquidade, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin iki günde Cabo Delgado vilayetindeki Chinda-Mbau kara yolunda ve Quissanga bölgesinde teröristlere karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Miquidade, Chinda-Mbau kara yolunda dün güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 42 teröristin, bugün de Quissanga bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Mozambik'te geçen seneden beri kamu binalarına ve güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terör saldırısı düzenlendi.

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Geçen ay 129 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırılardan, Eş-Şebab olarak adlandırılan terör örgütü sorumlu tutulurken, grubun Somali'de aynı ismi taşıyan örgütle bağlantısının olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

Halkın çoğunluğunun Müslüman olduğu Cabo Delgado vilayeti, aynı zamanda zengin doğal gaz kaynaklarına sahip.

Cabo Delgado vilayetinde geçen ay güvenlik düzenlenen operasyonlarda 129 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mozambik Teröristler
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