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Motosiklet kullanımına geçici yasak

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın başkenti Akra'da artan kazalar nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren motosiklet kullanımına geçici olarak yasak getirildi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 10:00
Motosiklet kullanımına geçici yasak

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Greater Akra Bölge Bakanı Henry Quartey, artan kazalar nedeniyle, kolay ulaşım aracı olarak hizmet veren ve"Aboboya" olarak isimlendirilen motosikletlerin Akra'da kullanılmasına 1 Kasım'dan itibaren izin verilmeyeceğini açıkladı.

Motosikletçilere 1 hafta süre verildiğini kaydeden Quartey, "Bu karar 90 günden sonra yeniden değerlendirilecek" dedi.

Quartey, 1 Kasım'dan itibaren bu yasağı çiğneyen motosikletçilerin mahkemeye sevk edileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet Kullanımına Geçici Yasak
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