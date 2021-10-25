Motosiklet kullanımına geçici yasak

Motosikletçilere 1 hafta süre verildiğini kaydeden Quartey, "Bu karar 90 günden sonra yeniden değerlendirilecek" dedi.
Quartey, 1 Kasım'dan itibaren bu yasağı çiğneyen motosikletçilerin mahkemeye sevk edileceğini söyledi.
Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın başkenti Akra'da artan kazalar nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren motosiklet kullanımına geçici olarak yasak getirildi.
Motosikletçilere 1 hafta süre verildiğini kaydeden Quartey, "Bu karar 90 günden sonra yeniden değerlendirilecek" dedi.
Quartey, 1 Kasım'dan itibaren bu yasağı çiğneyen motosikletçilerin mahkemeye sevk edileceğini söyledi.