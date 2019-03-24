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Motoru arızalanan cruise gemisi bin 300 yolcu ve mürettebatıyla fırtınanın ortasında kaldı

Motoru arızalanan cruise gemisi bin 300 yolcu ve mürettebatıyla fırtınanın ortasında kaldı

24 Mart 2019 Pazar 09:03
Motoru arızalanan cruise gemisi bin 300 yolcu ve mürettebatıyla fırtınanın ortasında kaldı

Norveç'te içerisinde bin 300 yolcu taşıyan ve motoru arızalanan cruise gemisi Viking Sky'ın yardım ikazları sonrası helikopterle tahliye çalışmaları başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yapılan kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 100'ü aşkın yolcu karaya çıkarıldı.

228 metre uzunluğundaki gemi Hustadvika Limanı'nın 1 mil açıklarında demir attı. Çalışmalara 3 helikopter eşlik ederken, fırtına nedeniyle Norveç Deniz Kurtarma ekibine bağlı iki kurtarma botu geri dönmek zorunda kaldı. Kurtarılan yolcuların ülkenin batı kıyısında bulunan Molde şehri civarında bir köye yerleştirildiği belirtildi.

Arama kurtarma ekibi şefi Einar Knudsen yaptığı açıklamada "Herkesi tahliye edeceksek, bu çok uzun zaman alacak" diye konuştu. Gemi mürettebatı motorlardan bir tanesini çalıştırdıklarını açıklarken, şiddetli fırtınanın gece yarısına kadar devam edeceği açıklandı.

Norveç Meteoroloji Enstitüsü dalgaların 10-12 metreyi bulduğunu ve rüzgarın da saatte 250 kilometre hızla estiğini açıkladı. Norveç hükümeti tahliye çalışmalarının uzun sürmesi halinde deniz üzerine dev bir tünel inşa ederek güvenliği artırmayı planladığını duyurdu.

2015 yılında içerisinde 2600'ü aşkın yolcu taşıyan Norveç bandıralı bir cruise gemisi, Atlantik’teki Bermuda Adası’ndan demir aldıktan sonra mercan kayalıkları üzerinde karaya oturmuş, kazada ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Cruise Gemisi Fırtına
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