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Mossad Başkanı Cohen: “suudi Arabistan Da İsrail İle Normalleşme Yolunda”

Kudüs, 17 Eylül 20 (TAK): İsrail istihbarat servisi MOSSAD\'ın Başkanı Yossi Cohen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn’den sonra Suudi Arabistan’ın da yakında Tel Aviv ile normalleşme anlaşmasına varacağını açıkladı.

17 Eylül 2020 Perşembe 18:15
Mossad Başkanı Cohen: “suudi Arabistan Da İsrail İle Normalleşme Yolunda”
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Kudüs, 17 Eylül 20 (TAK): İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Başkanı Yossi Cohen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn’den sonra Suudi Arabistan’ın da yakında Tel Aviv ile normalleşme anlaşmasına varacağını açıkladı.

Cohen, İsrail’in Kanal12 televizyonuna yaptığı açıklamada, BAE ile Bahreyn’in İsrail ile normalleşme anlaşmasının Arap ülkeleriyle ilişkilerindeki “cam duvarı” kırdığını belirterek, “Suudi Arabistan da İsrail ile normalleşme yolunda.” dedi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştüğünü ne onaylayan ne reddeden Cohen, tebessümle “Yorum yapmamayı tercih ederim.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Körfez ülkeleriyle ilişkilerin gizli temsilcisi sayılan Cohen, normalleşme anlaşmalarının bu ülkelerle yıllardır devam eden ilişkilere resmi bir boyut kazandırdığını vurguladı.

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Cohen, “İran’ın hedeflerine” ilişkin bölgedeki endişelerin Körfez ülkelerinin Arap resmi politikasından ayrılmasına ve İsrail’i tanımasında büyük rol oynadığına dikkati çekerek, BAE ve Bahreyn ile imzalanan anlaşmaların İran ile savaşın stratejisini değiştirdiğini kaydetti.

Öte yandan Kanal13’e de konuşan Cohen, Suudi Arabistan’ın İsrail ile normalleşmesinin an meselesi olduğuna vurgu yaparak, “Bunun mümkün olduğuna kesin bir şekilde eminim. Bu normalleşme bu yıl içinde olabilir.” ifadelerini kullandı.

Cohen, İsrail ile normalleşme sürecine çok sayıda ülkenin katılması için çabaların sürdüğünü aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan'ın da İsrail ile anlaşan ülkeler arasına katılmasını beklediğini açıklamıştı.

(AA/FG)

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